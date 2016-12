BALANCE 2016

Cierre de año con “pronóstico reservado” para la Seguridad

La seguridad sigue en estado crítico aunque referentes destacaron el trabajo en conjunto de los municipios, las fuerzas y los vecinos para combatir los diferentes delitos.

Si bien evaluaron que, en cuanto a los trabajos en conjunto para luchar contra la inseguridad, el balance del 2016 fue “positivo”, desde destacamentos, foros de seguridad y funcionarios resaltaron que “falta mucho por mejorar”.

A nivel general, el índice de delitos pareciera recrudecer con cada hecho informado sobre secuestros, robos, asesinatos o narcotráfico. Sin embargo, en la Región dieron cuenta a Info Región sobre lo “mucho que se trabajó” en los diferentes municipios para combatir la inseguridad y conseguir que los vecinos puedan estar un poco más tranquilos.



Avances en los municipios. El jefe de Gabinete de Avellaneda, Pablo Vera, aseguró que “en líneas generales el balance del 2016 fue positivo”, aunque aclaró que “siempre existe la voluntad y el objetivo de ir mejorando”.



“La idea es que el año que viene podamos estar un poco mejor, con el nuevo egreso de 160 cadetes de la Policía Local, que junto con los que ya están en actividad, creemos que eso va a mejorar el panorama en la seguridad de los vecinos”, manifestó el funcionario.



A modo de resumen, Vera ponderó la baja “con respecto a los delitos que más preocupan como son los vinculados con uso de armas”. “Están en disminución, sabiendo que es difícil mantenerlo de forma permanente; pero en general, pese a los inconvenientes, el balance del año es positivo”, concluyó.



Por su parte, el titular de la cartera de Lanús, Diego Kravetz, aseguró que “este año se pudieron cumplir las metas”. “Lanús sigue siendo un distrito que tiene una cantidad de delitos importante, pero se trabajó mucho y se mejoró, con muchas inversiones para estar mejor en materia de seguridad”, destacó.



En este sentido, Kravetz sostuvo que “se colocaron más de 50 cámaras a las que ya había, se compraron 15 móviles más para Protección Ciudadana, que ya tiene más 150 personas trabajando; compramos también móviles para la Policía Local”. “En julio empezamos a bajar los índices y terminamos con indicadores que muestran a Lanús como el distrito menos conflictivo de nuestra departamental. La verdad es que estamos satisfechos, pero sabemos que todavía nos falta un montón”, completó.



Trabajo y mejoras para la Policía. Desde la perspectiva de la fuerza policial, el titular de la Jefatura Departamental de Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza, Adrián Brulc, evaluó que “fue importantísimo” el nivel de avances que se dieron en el distrito “en el combate de delitos”.



“En lo que fue este año, hubo 45% más de detenidos que el año pasado y hemos podido desbaratar varias bandas vinculadas a secuestros extorsivos. Fue muy importante para detener esta actividad poder adelantamos con las escuchas telefónicas y con el seguimiento de los mismos delincuentes, siempre con el apoyo de la DDI y del Juzgado Federal, que fueron fundamentales”, resaltó Brulc a este medio.



El jefe policial ponderó los operativos para desbaratar bandas, con la inclusión del secuestro de armas, de drogas y de dinero en efectivo en zonas como la Villa Betharram en Burzaco. “También desactivamos una banda que operaba en Echeverría, y otras, que tenían como objetivo distribuir drogas por la zona, junto con todas las armas que utilizaban. Estos avances son importantísimos porque estamos hablando de bandas que estaban cartelizando la zona”, indicó Brulc.



El jefe de la Policía Local de Lomas de Zamora, Omar Gallo, aseguró que el 2016 “cerró muy bien estadísticamente y con muy buenas actuaciones”. “Ya nos estamos preparando para este 2017, en el que habrá una nueva camada, la quinta promoción, que gran parte irá al Operativo Sol”, resaltó Gallo en diálogo con Info Región, quien también celebró que la fuerza haya podido “limar asperezas con las otras” que también trabajan en Lomas.



“Reforzamos la relación con las demás fuerzas y también con los juzgados. En Lomas tenemos presencia en todos los barrios por lo que cerramos un buen año”, concluyó Gallo.



Marchas y colaboración entre vecinos. Los vecinos debieron salir a las calles en reiteradas oportunidades para reclamar “un mayor y mejor accionar policial y judicial”.



Desde el Foro de Seguridad de Turdera, Eduardo Fuentes, calificó como “positivo” lo trabajado entre vecinos en este tema, y resalto el nivel de participación de la sociedad a través de las marchas. “Son una expresión popular que nos demuestra que hay un problema con la inseguridad. Los vecinos debemos ser protagonistas y no espectadores en estos temas para alcanzar una solución”, manifestó Fuentes.



Por su parte, desde el Foro de Brown, Norma Gandolfo, evidenció un panorama más crítico y aseguró que “el balance de este año no fue muy bueno”. “Lo único que ha funcionado muy bien muy bien es el tema de las cuadrículas, que posibilitó la presencia de los patrulleros y demás”, señaló.



“Gracias a la organización barrial que tenemos en San José, entre todos colaboramos junto a la policía, aunque muchas veces pasa el patrullero pero no ve si ocurre algo. Han sucedido muchísimos delitos, pero siempre que llamamos, los patrulleros han venido. Por eso es importante que la gente haga las denuncias”, concluyó Gandolfo.



PF de la Redacción de Info Región.