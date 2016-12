Macri espera que su gobierno sea juzgado por reducir o no lo pobreza

DENUNCIA DE NISMAN

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, reiteró ayer que espera que su gobierno "sea juzgado por si pudo o no reducir la pobreza", según reiteró en una comunicación telefónica con una radio de Resistencia, Chaco.



Macri destacó, en este punto, que su gestión transparentó "el nivel de inflación y pobreza". "Fue un compromiso que asumí, el que digamos la verdad. Es la única manera que tenemos para relacionarnos los argentinos, de respetarnos diciendo las cosas como son", recalcó.



Algodón. En relación a la complicada situación del cultivo del algodón, el Presidente manifestó: "Estamos trabajando sobre el tema del picudo y ver cómo podemos recuperar mercados. Es un tema complejo que ha ido a la baja sistemáticamente en los últimos años".



Obras en Chaco. Macri hizo un repaso sobre la construcción de obras regionales que se vinculan a la provincia de Chaco, como el Gasoducto del Nordeste y la línea de 500 kv entre Rincón Santa María y Resistencia y también otros emprendimientos.



"Tenemos obras que espero ayuden a generar trabajo en la provincia mientras se hacen las obras y después también porque con energía, con agua y con caminos otra será la situación del Chaco", afirmó.



También dijo que el gobernador Domingo Peppo "recibió una provincia desequilibrada, que tiene un enorme déficit, no sólo no puede pagar sus cuentas sino que le impide invertir" y que "la Nación está haciendo un montón de obras porque la provincia se ha quedado sin capacidad de hacer obras. Y si no hay obras no hay futuro".



"El gobernador tiene la enorme tarea por delante para ir logrando ese equilibrio y espero que no pare en ese esfuerzo. La Argentina necesita un Chaco equilibrado, que invierta, que apueste al desarrollo, que cuide sus rutas provinciales, sus escuelas, sus hospitales, todas esas cosas que hacen a la calidad de vida de los chaqueños", planteó.



Luego señaló que el año que viene serán "6.833 las viviendas que estarán en construcción" con una inversión de alrededor de 4.500 millones de pesos en 295 obras simultáneas que dijo "están en funcionamiento y se va notar" en 2017.



Puente. En relación al segundo puente con Corrientes, apuntó: "Es una obra fundamental que va a ser un antes y un después" a la que se quiere "agregar una circunvalación de 18 kilómetros para mejorar el acceso que esperamos licitar el año que viene y comenzar en 2018 que es parte del Plan Belgrano".