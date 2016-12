HOCKEY MASCULINO

Mazzilli vivió el “mejor año” de su carrera

El atacante convirtió el último gol argentino en Río de Janeiro.

El ex delantero de Lomas Athletic aseguró que concluye un 2016 que “no se compara” con otras temporadas, debido a la medalla de oro lograda en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y la experiencia en la liga holandesa, que eran dos de sus “sueños” a cumplir. “Tengo un año y medio más de contrato en Europa”, comentó, en diálogo con Info Región.

Uno de los máximos hitos del deporte argentino a lo largo del 2016 se dio gracias al seleccionado nacional de hockey masculino, como consecuencia de la gran actuación de los Leones en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde lograron la medalla de oro.



Agustín Mazzilli, surgido de Lomas Athletic, fue parte del equipo que quedará en la historia de la disciplina, con el agregado de que convirtió el tanto que decretó el primer lugar para el conjunto albiceleste, al vencer 4-2 a Bélgica.



En ese sentido, el delantero comentó sus sensaciones: “No se compara con otros años de mi carrera porque, por lejos, fue el mejor, gracias a la presea dorada que conseguimos en Brasil y por el hecho de jugar la Liga holandesa, que era otro de mis sueños”.



“En cuanto a rendimiento, si analizo objetivamente me doy cuenta que no fue un gran año desde lo hockistico, pero tuve mucho aprendizaje que me permitió encontrar cosas para mejorar en el futuro”, señaló el oriundo de Monte Grande, en diálogo con Info Región.



Experiencia olímpica



El combinado masculino logró por primera vez en la historia del deporte una medalla dorada, luego de realizar un gran torneo, en el que mostró firmeza y eficacia desde el inicio de la competencia, para concluirlo con una gran victoria ante los belgas, con el cuarto tanto que fue obra del ex Tricolor.



En relación a la máxima cita deportiva, Mazzilli indicó: “Además de ser un evento totalmente distinto al resto, lo tomamos muy profesionalmente, en el sentido de que nos enfocamos en el hockey y no vimos ningún otro deporte. Sí compartimos momentos en la Villa Olímpica con otros argentinos, pero nos dimos cuenta que, si queríamos conseguir algo grande, debíamos mentalizarnos exclusivamente en nosotros”.



“Es difícil plantear objetivos nuevos, porque todo será para menos en comparación con una medalla olímpica, pero hay que buscar el espejo con equipos como el Barcelona o los All Blacks, que tienen un muy buen rendimiento a lo largo de los años. Debemos observarlos, aunque se sabe que será complicado conseguir algo similar a lo que hacen ellos”, explicó el atacante.



El ex jugador de Lomas Athletic describió la intención que tendrá el conjunto argentino desde ahora en adelante: “La búsqueda será mantenernos entre los mejores equipos del mundo durante la mayor cantidad de tiempo posible, y debemos trabajar duro para ello”.



Liga holandesa



Luego de lo vivido en tierras cariocas, el delantero continuó su carrera en el HC Oranj-Rood de Eindhoven, el bicampeón de la liga de aquel país, con el que finalizó la primera parte de la temporada en el cuarto lugar del certamen.



Con respecto al torneo que disputa en Europa, resaltó: “Es una competencia muy buena, la mejor liga del mundo junto con la de India, y es difícil entrar desde afuera. Logré asentarme bien, pero no tanto como, por ejemplo, me había sucedido en Bélgica (jugó en el Leopold)”.



Sin embargo, el surgido del Tricolor no se quedó conforme con el rendimiento del elenco: “Tendríamos que haber finalizado mejor por el plantel con el que contamos. Sin embargo, hay muchos jugadores nuevos, al igual que el cuerpo técnico, por lo que en la segunda parte de la competencia seguramente mejoremos el nivel, luego de un descanso que nos viene bien a todos”.



“La temporada termina en mayo de 2017 y tengo un año más de contrato que me une al club, por lo que mi estadía allí terminaría a mediados de 2018”, concluyó Mazzilli, en charla con este medio.



GR de la redacción de Info Región.