PRIMERA B

“Tengo la ilusión que todo sea como antes”, comentó Granero

El ex Colegiales volverá al ruedo en el 2017. (Foto: prensa Talleres).

El arquero de Talleres de Remedios de Escalada recibió el alta médica para retomar los entrenamientos con el equipo luego de estar ocho meses inactivo producto de una lesión ligamentaria en su rodilla izquierda. De cara a una nueva etapa, apuntó: “Me propongo disfrutar”.

Talleres de Remedios de Escalada transita el período de descanso con la intención inmediata de iniciar la pretemporada y dar vuelta un presente deportivo que lo ubica entre los últimos lugares en la Primera B.



Asimismo, una las noticias positivas con las que cuenta Daniel Vicentín antes del retorno al trabajo, es la vuelta de Alejandro Granero, quien estuvo ocho meses inactivo producto de una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda en un cruce con Defensores de Belgrano, partido que se disputó en la primera etapa del año.



“Fue una lesión larga, al principio fue difícil aceptarlo pero ahora que ya estoy en la etapa final y ya me dieron el alta pienso en apuntar a lo que viene, por suerte lo malo quedó atrás”, declaró el capitán, en charla con Info Región.



Además, sobre el factor anímico puntualizó: “Por momentos era duro aceptar la situación, pero trate de aceptarlo lo más rápido posible y mentalizarme en que fue lo que me tocó y nada más. Fue difícil pero ya pasó”.



La vuelta



Junto con sus compañeros, el arquero volverá a los entrenamientos en la segunda semana de enero. Con más entusiasmo que el de costumbre, emparentado con la larga inactividad, Granero desea ponerse en igualdad de condiciones con el grupo.



Al respecto, desarrolló: “Estoy muy entusiasmado y ansioso por volver a entrenar, si bien estoy trabajando para llegar a tono, tengo muchas ganas de sumarme a mis compañeros y la ilusión de volver a entrar a una cancha. Quiero volver a ganarme el puesto y tengo la ilusión que todo sea como antes”.



En otra instancia, realizó una evaluación de una situación atípica que le tocará vivir, ya que dentro del terreno se despidió con Cristian Aldirico como entrenador (en el medio tomo el cargo Ricardo Rodríguez) y ahora lo recibirá Vicentín, quien fue confirmado en el receso al mando del grupo.



“Fue difícil porque terminé jugando con Cristian, aparte sentís que no podés ayudar mucho, los resultados mandan y siempre ante algo malo el primero en irse es el técnico. Ojalá a Daniel le vaya muy bien por el bien del club y el nuestro”



Las ganas renovadas



Con 16 unidades, el Tallarín se coloca anteúltimo, a nueve puntos de la zona de Reducido que lo tiene a Comunicaciones como el último privilegiado. En ese sentido, desde el plantel se proponen dar vuelta la página, arrancar de cero y empezar a sumar para luchar por un ascenso.



En sintonía, Granero analizó: “Viendo lo que son las realidades de los puntos me parece injusto, hay muchos partidos que no merecimos perder y nos quedamos sin nada. Desde afuera se hace complicado no participar, pero siento que ajustando algunas cosas y con optimismo el 2017 va a ser mejor que esta primera etapa”.



Por último, recalcó cuáles serán los objetivos grupales e individuales: “En lo personal deseo volverá estar dentro de una cancha y adaptarme de la mejor manera ante la lesión. También me propongo disfrutar, desde afuera y con tanto tiempo extrañás hasta dar un pase a dos metros. En lo grupal esperemos sumar puntos para buscar el Reducido”.



LNR de la Redacción de Info Región.