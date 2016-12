NUEVO CARGO

Martello apunta a “acercar la Defensoría a todo el territorio”.

El ex diputado bonaerense y dirigente de Esteban Echeverría fue designado como ombudsman adjunto bonaerense por la Legislatura y destacó que “por primera vez la Defensoría quedó en manos de la oposición”. Marcó a los servicios públicos como prioridad del organismo.

El flamante Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Buenos Aires, Walter Martello, sostuvo que su objetivo será “iniciar un proceso de acercar la Defensoría a todo el territorio bonaerense, que no esté acotada a La Plata, donde es muy difícil concurrir a los que viven a muchos kilómetros de distancia”.



Por ello, el ex legislador y actual dirigente del Frente Renovador apostó a “coordinar con las defensorías municipales para que tampoco haya superposición de ningún tipo de trabajo y que sea un trabajo lo más coordinado posible ante los reclamos de defensa de los derechos”.



“Vamos a vincularnos muy fuertemente con los sectores más postergados de la población de Buenos Aires, que en general son los que más sufren de la vulneración de derechos”, aseveró Martello en diálogo con Info Región.



Problemas. Entre los temas principales que tendrá la agenda de la Defensoría, recalcó que “todo lo vinculado a los servicios públicos tiene un enorme peso, hay una fila de reclamos que lo indica”.



“Sin perjuicio de ello, hay una parte muy importante que está vinculada también a la medicina prepaga, otra con el área de derechos de la discapacidad y sobre eso queremos trabajar, como así también en lo que tiene que ver con el problema carcelario, de género y de adicciones”, precisó el defensor adjunto y señaló que “la Provincia lamentablemente es muy compleja y tiene muchísimos problemas, con lo cual habrá mucho trabajo”.



Lorenzino. También se refirió al nombramiento del ex diputado sciolista Guido Lorenzino, que estará al frente de la Defensoría. “Más que el nombre lo que hay que rescatar es que por primera vez la Defensoría quedó en manos de la oposición”, enfatizó.



Asimismo, planteó: “Más allá del rol que le haya tocado a cada uno en esto, ahora componemos un solo cuerpo y trabajaremos en conjunto para garantizar los derechos de todos”.



Tecnología. Por otro lado, transmitió la intención de “implementar todas las herramientas tecnológicas y todo lo que tenga que ver con desarrollo de redes, que puedan ayudar a que la gente no tenga que acercarse hasta sedes que quedan muy lejanas y que tengan la Defensoría al alcance de la mano con un clic”.



“Y en los sectores más postergados, donde la tecnología no es tan frecuente, trataremos de tener mucha presencia activa desde la Defensoría”, completó Martello.



PR de la Redacción de Info Región.