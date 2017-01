ACUERDO MASSA-STOLBIZER

Díaz: “Los argentinos tienen que poder dar vuelta la página”

Con críticas al Gobierno macrista, el diputado bonaerense del GEN resaltó la agenda común lanzada por Margarita Stolbizer y Sergio Massa de cara a 2017.

El presidente del bloque GEN de la Cámara baja bonaerense, Marcelo “Oso” Díaz, destacó la agenda legislativa en conjunto que acordaron llevar a cabo en 2017 los diputados nacionales Margarita Stolbizer (líder del GEN) y Sergio Massa (líder del Frente Renovador).



Según indicó Díaz a Info Región, dicha agenda está “basada en los temas de la gente, apuntada fuertemente en el tema de seguridad, porque hay una falencia importante del actual Gobierno provincial, que se niega a reconocer la necesidad de una política consensuada y de Estado, porque no tiene plan, como así tampoco el Gobierno nacional”.



“Van de marketing en marketing, viendo cómo sortean las cosas y un día los argentinos vamos a tener que lamentar muchas más vidas que las que hoy se estamos lamentando, y eso que ya son varias”, cuestionó.



Asimismo, mencionó que otro de los puntos en los que buscarán avanzar será la extinción de dominio para los casos de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, que “está en el Senado esperando a que los senadores lo voten”. “También abordaremos temas relacionados a la problemática cotidiana, por ejemplo con el proyecto de Stolbizer de actualización automática de las cuotas alimentarias, para que las mujeres separadas no tengan que andar pululando por Tribunales para que se les actualice la cuota en una economía con alto nivel de inflación”, sostuvo.



Elecciones. De cara a las legislativas de 2017, Díaz definió a este acuerdo entre el GEN y el FR como “una convocatoria amplia para la construcción de una alternativa a un presente fundamentalmente neoliberal que no nos satisface y un pasado populista con altos grados de corrupción”. “Entre esas dos franjas los argentinos tienen que poder dar vuelta la página de la historia y salir para adelante. Ni para atrás ni para mantenernos en un presente que no nos gusta, construir una alternativa”, planteó el diputado.



En ese sentido, mencionó que “hay muchos radicales que no están contentos con cómo se lleva adelante la política del Gobierno en las distintas áreas, porque ha perjudicado fundamentalmente a la clase media y el radicalismo tiene una gran influencia en la clase media”. “Y junto a los peronistas que no tengan prontuario estamos dispuestos a construir una alternativa que supere los viejos bipartidismos y las viejas antinomias que son las causas del fracaso argentino”, aseveró.



No obstante, aclaró que no hay candidaturas definidas de cara a las PASO 2017 y apuntó que “en la Argentina seis meses es una eternidad, así que después se verá en esa alternativa cuál es el mejor servicio que Massa y Stolbizer pueden darle”.



PR de la Redacción de Info Región