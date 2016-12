A脩O NUEVO

Un llamado para evitar el uso de pirotecnia... las consecuencias pueden ser dram谩tica.

Desde lesiones hasta perros perdidos son las tristes consecuencias del uso de pirotecnia. Tambi茅n hay familias que en lugar de celebrar, sufren las Fiestas. Se renueva el pedido para evitar el uso de fuegos artificiales.

A帽o tras a帽o, cientos de familias deben lamentar las heridas sufridas por alg煤n familiar, pero tambi茅n hay quienes comienzan la b煤squeda desesperada de sus mascotas porque escapan por el miedo. Quienes tienen TEA sufren los estruendos y pasan un muy mal momento, que se puede sumar a los incendios por la ca铆da de globos pirot茅cnicos. Por todo esto, se renueva el llamado para evitar el uso de fuegos artificiales.



La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) dio una serie de precauciones para aquellas personas que decidan celebrar con pirotecnia durante las Fiestas. Instaron a comprar fuegos artificiales 鈥溍簄icamente autorizados por RENAR/ANMaC, con la certificaci贸n correspondiente en la etiqueta que garantiza su legalidad鈥. Tambi茅n advierten que 鈥渓os menores de 16 a帽os no pueden usar pirotecnia鈥, pidieron 鈥渦tilizarlas al aire libre y en lugares habilitados; no introducirlas dentro de envases; no tocar un producto que no explot贸 y no arrojarlos debajo de autom贸viles ni los dirijas contra personas鈥.



De todos modos, el pedido es que no se utilicen estos artefactos por las consecuencias que pueden provocar. 鈥淟os globos, principalmente, son un foco de ignici贸n terrible con el que hay que tener mucho cuidado. La mayor铆a de casos de incendios producidos en las fiestas, el 80% son por los globos鈥, precisaron desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora. De hecho, en Navidad fueron varios los casos.



Ahora bien, m谩s all谩 de las campa帽as, la comunidad sigue hacienda uso de estos artefactos. 驴Qu茅 hacer con las mascotas? Algunos de los consejos son no dejar a los animales solos en la vivienda; en caso de no poder estar con las mascotas, deben dejarlos en una habitaci贸n cerrada para que no puedan escapar por asustarse; no deben quedar atados ni en exteriores; debe quedar una radio o televisor prendido para aplacar los estruendos de afuera; deben tener identificaci贸n frente a la posibilidad de que escapen (con nombre del animal y el tel茅fono del due帽o).



Quienes tienen Trastorno del Espectro Autista (TEA), pasar las Fiestas puede convertirse en un sufrimiento. Es que sufren de los estruendos y las sensaciones son terribles. 鈥淐omo suelen ser una carga de est铆mulos muy alta, por el ruido o por las luces, los fuegos artificiales tiende a desorganizarlos un mont贸n鈥, sostuvo la acompa帽ante terap茅utica Natalia S谩nchez.



MDA de la Redacci贸n de Info Regi贸n