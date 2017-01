LA ESPERA POR JUSTICIA

Comenzó la feria judicial con varias causas aún por resolver

Varios casos quedarán en stand-by por la feria judicial. En febrero se reanudarán las actividades por completo.

Ocho de los casos más resonantes de la región deberán aguardar la reanudación de las actividades en tribunales y fiscalías descentralizadas para encontrar resolución. El nuevo año en materia judicial comienza en febrero e Info Región consultó a familiares para conocer sus expectativas.

Desde hoy, y hasta el 31 de este mes, las actividades judiciales permanecerán restringidas y muchos de los casos que mayor impacto tuvieron en la región deberán esperar para encontrar resolución. En las diferentes dependencias del Departamento Público Fiscal solamente funcionará la guardia, con un horario de atención de 7.30 a 13.30.



Los casos por la muerte de Érica Soriano, Pablo Gallo, Melisa Tuffner, Alberto Pazos, Pablo Tito, Rodrigo Espíndola, Selín Mussi y Guillermo Simenoff son algunos de los que aguardan respuestas por parte de la Justicia. Familiares y allegados y abogados de las respectivas causas comentaron a Info Región el estado de las mismas rumbo al nuevo año que, en materia judicial, arranca en febrero.



Caso Érica Soriano. En junio, el juez de Garantías 8 de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, dictó la prisión preventiva a Daniel Lagostena, único imputado por la desaparición de Érica Soriano, en agosto de 2010. Dicha resolución de la Justicia fue apelada por la defensa de Lagostena, desde donde pidieron “la morigeración de la prisión preventiva y el arresto domiciliario”. No obstante, el magistrado se la negó, según comentó a Info Región el abogado de la familia Soriano, Marcelo Mazzeo.



El letrado aseguró, por otra parte, que ya fue enviado a la Suprema Corte bonaerense el pedido de recusación a dos jueces de la Sala III de la Cámara Penal de Lomas de Zamora, quienes “no cumplen” con el principio de imparcialidad.



“La expectativa es que los aparten a los jueces y que un nuevo tribunal, una nueva sala y los nuevos integrantes de la sala, confirmen la prisión preventiva y que la causa siga a juicio oral para que se determine la culpabilidad de Lagostena”, completó Mazzeo.



Caso Pablo Gallo. Fue atropellado el 27 de junio de 2012, en el cruce de la avenida San Martín y San Luis, Rafael Calzada. Por el hecho, Ezequiel Penedo fue declarado culpable y condenado a tres años y cuatro meses de prisión en 2015, pero está libre. Y la familia de la víctima sigue “sin respuestas”.



“Este año lo terminamos sin novedades”, lamentó la mamá de Pablo, María Vega y agregó que continúan “sin fecha de juicio”. “Mi expectativa es que se haga el juicio, que Penedo quede detenido y preso, porque ya fue declarado culpable y ya se comprobó que era el coche, todo el mundo lo sabe”, manifestó la madre.



Y aseguró que para marzo ya tiene prevista una marcha a los Tribunales, en caso de no obtener novedades tras la feria judicial. “Seguimos pidiendo que se haga justicia y esperemos que el 2017 traiga más Justicia para nuestros ángeles”, reclamó María Vega.



Caso Melisa Tuffner. La joven murió el 22 de julio de 2015, tras ser apuñalada en la cabeza. Por el crimen, está detenido con prisión preventiva un hombre de 30 años al que se lo ve caminar detrás de la víctima en un video de una cámara de seguridad.



La mamá de “Mell”, Eve Cuenca, manifestó a Info Región que “hasta ahora sigue todo igual”. “En la justicia no nos dijeron más nada, excepto que el tipo (el acusado) seguirá detenido”, recalcó en diálogo Info Región.



“Ya pasamos este año y nos habían asegurado que después de la feria arrancaría el juicio, pero eso no pasó. De todas formas, nuestra expectativa es que se haga Justicia y que al tipo lo condenen por lo que hizo. Ojalá que las leyes estén a nuestro favor y que pague por todo", reclamó Eve.



Caso Alberto Pazos. Ocurrió el sábado 16 de enero, en la calle Tunuyán, entre Homero y Euskadi, en Lomas. Alberto Pazos discutió con Osvaldo Andrilli, por el volumen de la música, y recibió un disparo en la cabeza.



El muchacho fue trasladado de urgencia a la clínica 2 de Abril, donde los médicos constataron que presentaba una herida de bala en el parietal izquierdo. Más tarde, lo trasladaron al hospital Presidente Perón de Avellaneda, donde murió el domingo 17 de enero.



Pese al riesgo de que Andrilli obtenga la prisión domiciliaria, Micaela, su esposa, ya había asegurado a Info Región que, tanto ella como la familia Pazos están “conformes” con el accionar de la Justicia, ya que a poco más de cinco meses del crimen, “la causa está elevada a juicio oral”, aunque resta confirmar la fecha para que arranque el proceso.



Caso Pablo Tito. El 25 de marzo, en las calles Roldán y Ñanduty de Banfield, Pablo Tito fue abordado por seis delincuentes que se movilizaban en tres motos. Durante el asalto, fue baleado y los "motochorros" escaparon sin concretar el robo ya que el rodado de Tito quedó en la escena del crimen.



Si bien el joven fue trasladado al hospital Luisa Cravenna de Gandulfo, de Lomas de Zamora, no sobrevivió.



Tras varios operativos, se logró la aprehensión de tres personas, y desde el entorno de la víctima sostienen que “hay al menos tres más”. El hermano de Pablo, Sergio Tito, aseguró que no obtuvo novedades desde principios de diciembre, cuando el Ministerio de Seguridad de la provincia emitió un comunicado ofreciendo una recompensa por información vinculada directamente con el crimen.



“Por ahora sigue todo igual, con los mismos detenidos. Realmente a esta altura ya no sé qué esperar. Sólo espero que la causa pueda volver con todo y que se haga justicia de una vez por todas”, expresó Sergio Tito a este medio.



Caso Rodrigo Espíndola. El 12 de mayo, el jugador de fútbol de Nueva Chicago volvía a su casa a la noche y un grupo de asaltantes lo baleó en la puerta, donde se encontraban también su esposa y su pequeña hija. Fue trasladado al hospital Santamarina, pero falleció durante la madrugada del 13. Por la causa hay cuatro detenidos.



“Hasta el momento siguen todos detenidos, y están complicados porque las pruebas son bastante claras”, afirmó a Info Región el papá de “Rulo”, Ramón Espíndola, quien dejó en claro que ante un eventual juicio que “las expectativas vienen bien”.



“Creemos que la causa llegará a buen puerto, porque tenemos un montón de pruebas fehacientes de cómo transcurrió todo, junto con los testimonios de ellos mismos, para que sean sentenciados”, sostuvo Ramón.



Caso Selín Mussi. El 9 de julio a la madrugada, en la esquina de Dorrego y Rojas, frente al boliche “Blondie”, Selín Mussi (17) fue apuñalado por un adolescente de 15 años (quien fue detenido), después de una disputa que se originó en la fila para entrar al local bailable.



Los padres de Selín siguen sin poder ocultar su dolor y manifestaron que “las novedades son las mismas de siempre” y que “la justicia no existe”. “La verdad es que todo es un desastre, y sabemos que el asesino de Selín ya había matado a alguien antes, por lo que es reincidente. Lo único que queremos es que siga detenido en el Instituto de menores donde está, aunque sabemos que no va a ser por mucho tiempo”, advirtió Martín Mussi, el papá de la víctima.



“Muchas expectativas no tenemos, pero la vamos a seguir peleando hasta donde podamos”, indicaron los padres.



Caso Guillermo Simenoff. Tenía 50 años. El domingo 11 de septiembre circulaba a bordo de su moto, junto a su hijo de 10 años, quien vio cómo los delincuentes balearon a su papá. Todo ocurrió en la esquina de Cangallo y Almirante Brown, Temperley. Tras dispararle, los asaltantes huyeron con las dos motos.



A finales de noviembre, la justicia resolvió dictar la prisión preventiva a los dos sospechosos del asesinato. La esposa de Guillermo, Lorena González, aseguró que ahora sus expectativas pasan por “esperar el juicio, que se haga justicia y que a los les den la condena máxima y que la cumplan”.



“Lamentablemente la Justicia es lenta y tengo que esperar que se dé todo el proceso. Pero espero que cuando llegue el juicio se haga justicia como corresponde”, indicó.







PF de la redacción de Info Región.