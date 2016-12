“Fue un año duro, pero había que ordenar la casa”

“Cambiemos cree que la Justicia tiene que ser independiente”

La senadora macrista Laura Rodríguez Machado defendió el avance de las causas contra Cristina Fernández de Kirchner y Milagro Sala. Sostuvo que ...

Un año en el que se trataron leyes clave en el Congreso

Entre las iniciativas que fueron sancionadas durante el primer año de gestión del presidente Mauricio Macri aparecen el pago a los fondos buitre, ...

El mensaje de Mauricio Macri para fin de año

El Presidente difundió un video en el que le pide a los argentinos que "confíen" en sus propias capacidades; califica como "duro" el año que está ...

Tras las críticas, Cambiemos aclara que no se termina el gradualismo

Más allá de los nombres, De Mendiguren consideró que “el Gobierno todavía no ha encontrado el rumbo”. El diputado Bazze y el vicegobernador ...

Un llamado para evitar el uso de pirotecnia

Desde lesiones hasta perros perdidos son las tristes consecuencias del uso de pirotecnia. También hay familias que en lugar de celebrar, sufren las ...

Recomendaciones para hacerle frente al calor

El SMN mantenía este sábado el alerta amarillo por la suba de la temperatura. ¿Qué hacer para que el calor no cause daños en la salud?

Para De Mendiguren, “el Gobierno todavía no ha encontrado el rumbo”

En diálogo con Info Región, el diputado nacional por el massismo cuestionó la “improvisación” en la salida de Prat Gay. ...

Desde el Bauen advierten: "No vamos a tirar tantos años de lucha"

En diálogo con Info Región, la presidenta de la cooperativa del Hotel, Eva Losada, recordó que "Macri ya había vetado el ...

Tarifazo, inflación y un balance negativo por parte de consumidores

Las asociaciones que defienden los intereses de los consumidores calificaron negativamente el primer año de gestión de Mauricio Macri al enfatizar ...

“La muerte no tuvo obstáculos en Cromañón”

Familiares encabezaron ayer un homenaje a los 194 fallecidos en el santuario de Once. Nilda Gómez, mamá de Mariano Benítez y titular de ...

El año se despide con 35 grados

Este sábado se presenta sumamente caluroso. El tiempo desmejora hacia la noche. El primer día de 2016 será con tormentas.

Macri espera que su gobierno sea juzgado por reducir o no lo pobreza

El mandatario destacó que su gestión transparentó "el nivel de inflación y pobreza" en el país y que ese "fue un compromiso" que asumió.

Infraestructura, bajar el déficit y eliminar impuestos, los objetivos de Dujovne

El designado ministro de Hacienda aseguró que continuará con la política económica del presidente Mauricio Macri y bregó, en caso de que haya ...

Lijo quedó a cargo de la causa por la denuncia de Nisman

Se trata de la denuncia contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, y otros ex funcionarios por ...

Son dos los detenidos por el asesinato de Brian Aguinaco

Un joven de 26 fue apresado ayer. Esta detención se suma a la del chico de 16 años detenido en Chile. Brian tenía 14 años, fue baleado el 24 y ...

El dólar cerró 2016 con una leve baja

La divisa estadounidense finalizó el año con una baja en su paridad contra el peso de escasos centavos tanto para el público donde quedó en ...