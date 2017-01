POLÉMICA EN LANÚS

Cruces en Lanús por Milagro Sala

Cruce entre Montero, Schiavone y Storni.

En la última sesión, hubo críticas del massismo y el oficialismo por el intento del FpV de trata una declaración sobre la situación de la líder de Tupac Amaru. Desde el espacio opositor calificaron como “actitud antidemocrática” la de los ediles de Cambiemos.

La líder de Tupac Amaru, Milagro Sala, fue condenada a tres años de prisión en suspenso por un escrache al ahora gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. En el juicio hubo incidentes y el Frente para la Victoria de Lanús tuvo la intensión de tratar el tema en la última sesión. Las críticas no tardaron en llegar.



El presidente del bloque de concejales del FpV de Lanús, Héctor Montero, repudió la “actitud antidemocrática” del Frente Renovador y del macrismo local, que se retiraron del recinto al momento de tratar una declaración sobre la situación de Milagro Sala.



“Lo dejaron para el final de la sesión adrede y con la intención de que suceda lo que sucedió, que es que se retiraron todos los concejales de todos espacios políticos y sólo quedó el presidente del Concejo (Marcelo Rivas Miera)”, cuestionó el edil kirchnerista. “Debimos expresar en soledad nuestro repudio ante la situación que atraviesa Milagro Sala”, señaló Montero, y advirtió que “es una actitud antidemocrática, porque en ningún momento se planteó que las causas no continúen, por más que parezcan armadas”.



La respuesta. El presidente del bloque Cambiemos en el Concejo de Lanús, Jorge Schiavone, justificó la postura que tuvieron los concejales de su espacio: “Ya en Labor Parlamentaria habíamos expuesto nuestra opinión sobre un tema de nivel nacional, que no tiene nada que ver con lo que nos pasa en Lanús, porque nosotros estamos para otra cosa”, dijo. “Buscan debatir temas que no tienen nada que ver con nuestro distrito y nosotros nos retiramos, como ellos lo hicieron en el Congreso nacional”, señaló el edil.



La concejal del Frente Renovador de Lanús Adriana Storni también cargó contra el bloque FpV. “No quiero debatir esta situación porque me parece que excede al ámbito legislativo municipal”, recalcó.