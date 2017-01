NACIONAL B

“La deuda de AFA está asfixiando al club”, afirmó Vairo

El mandatario describió el presente de los de Adrogue. (Foto: prensa Brown)

El presidente de Brown de Adrogué lamentó la situación de “ahogo financiero” que genera la falta de pagos por parte de la casa matriz del fútbol argentino sobre las instituciones, aunque valoró que los jugadores del Tricolor están “al día” con sus sueldos. “No contrataremos refuerzos hasta no tener certezas”, remarcó, en diálogo con Info Región.

Brown de Adrogué concluye un 2016 que, desde lo futbolístico, lo mantuvo en el Nacional B y lo ubica en un lugar de tranquilidad en la tabla de promedios (ocupa el 12º lugar), mientras que sufre complicaciones institucionales por la deuda que la AFA sostiene con las entidades del fútbol argentino.



En ese sentido, Adrián Vairo comentó su balance sobre el 2016 al frente del Tricolor: “Fue atípico debido a los inconvenientes que generó la falta de pago, a lo que se sumaron las diferencias con la Comisión Normalizadora, por lo que se hizo duro en todas las instituciones”.



“Los jugadores están cobrando los sueldos al día, pero se produjo un ahogo financiero porque en diciembre no cobramos absolutamente nada, y además nos deben mayo, junio, una parte de enero, y dos mitades de julio y agosto, algo que es muchísima plata y está asfixiando al club”, añadió el presidente, en diálogo con Info Región.



Sin incorporaciones



A tres días del regreso a los entrenamientos por parte del plantel, los de Adrogué aún no cuentan con caras nuevas, mientras que Pablo Vico ya comunicó su decisión de no tener en su consideración a Javier Grbec, Santiago Izaguirre y Joel Rodríguez.



Con respecto a la actividad en el mercado de pases, Vairo explicó: “Charlamos con el entrenador, pero nos mantenemos abocados a lo que pasa en AFA, para saber si cobraremos o no. Pablo me pidió un par de refuerzos, pero no concretaremos nada hasta no tener certezas”.



“Terminamos medianamente bien, si consideramos el objetivo de mantener la categoría, ya que logramos alejarnos de los equipos que, por el momento, estarían descendiendo”, sostuvo el directivo.



Sobre los jugadores que no serán tenidos en cuenta por el entrenador, indicó: “Estamos hablando con los chicos para ver si consiguen club, porque el director técnico no los incluirá dentro de sus planes, pero hay un contrato que los une a la institución, así que si no encuentran un lugar donde seguir sus carreras, continuarán en Brown”.



Lo que viene



Brown de Adrogué tiene planeado el comienzo de sus trabajos en 2017 para el martes 3 de enero, mientras que la continuidad de los mismos lo llevará el 5 hasta Villa Gesell, donde realizará la parte más exigente de los entrenamientos.



“Ya tenemos resuelto económicamente el viaje de la pretemporada, por lo que, si todo marcha bien, se desarrollará tal como lo pensamos junto al plantel y al cuerpo técnico”, concluyó Vairo, en charla con este medio.



GR de la redacción de Info Región.