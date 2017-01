CENTENARIO

Los Andes, una institución centenaria

El escenario en donde se realizarán los festejos por el centenario.

El Milrayitas celebrará hoy sus cien años de existencia. Desde las 18, con una caravana que comenzará en la Sede Social de Hipólito Yrigoyen, para llegar al epicentro de los festejos, el Eduardo Gallardón, donde los hinchas vivirán una jornada histórica para Lomas de Zamora.

Los Andes terminó con la cuenta regresiva y se encamina a celebrar un evento único. Es que hoy, la institución de Lomas de Zamora celebrará cien años de vida cargados de historia, alegrías y tristezas.



El club que hoy milita en el Nacional B del fútbol argentino nació en el año 1917 bajo la presidencia de Adolfo Langet; con 22 días en el cargo, el primer mandatario renunció y dio paso al proceso que encabezaría Eduardo Gallardón, fundamental en la historia de la institución al diseñar la camiseta y comandar los pasos inaugurales. Es consecuencia de ello que el estadio, en el que actualmente disputan los partidos el equipo principal, lleva su nombre, desde el 8 de marzo de 1980.



Asimismo, en la actualidad el Milrayitas no solo forma parte deportiva desde el fútbol, sino que cumple una importante función social a partir de la inclusión de diversas actividades como hockey, básquet, rugby, patín, vóleibol, entre otras. Además de brindar formación académica a partir de su escuela a nivel inicial y primario.



Testimonios de Primera



A lo largo de toda su historia, Los Andes ha sufrido triunfos y derrotas en el ámbito deportivo. En ese contexto, el evento que aún saca una sonrisa en las caras de los hinchas es el ascenso a la máxima categoría conseguido a mediados del 2000. El plantel que comandó Jorge Ginarte logró posarse nuevamente en la elite de los certámenes nacionales luego de casi 30 años, ya que en 1971 el Milrayitas dejó Primera División y hasta ese entonces había deambulado en el ascenso.



En consonancia con la hazaña, Gabriel Lobos, Gabriel Nasta y Orlando Romero, tres de los referentes de ese grupo campeón, dialogaron con Info Región y manifestaron sus sensaciones ante el cumpleaños de la institución.



“En cuanto a mi carrera futbolística fue lo mejor, insuperable. Desde lo emotivo y deportivo no tiene comparación, por el equipo que se formó y la posibilidad de estar en Primera. Fue un sueño cumplido que lo merecíamos todos”, señaló Nasta, capitán en el retorno del albirrojo a la máxima categoría.



Sobre los festejos, el oriundo de Pergamino continuó: “Ser parte de la historia del club es Lomas, no hay con que darle. El primero vamos a dar el presente con mi familia para festejar y convivir con la alegría de la gente. Seguramente vamos a estar súper emocionados”.



Por su parte, Lobos, actual manager del club, también valoró un hito que no pasará desapercibido en el calendario lomense: “Los Andes es mi lugar, el club de mi barrio, del cual soy hincha, donde me crié, debuté en Primera, ascendí dos veces y ahora me toca en la función de manager. Siempre voy a estar agradecido a esta institución, a Los Andes lo llevo en el alma y el corazón”.



“Estamos todos muy metidos en los grandes y pequeños detalles, nada quedó librado al azar. Los empleados, dirigentes e hinchas colaboraron de igual manera, no paran de hacer”, reconoció, en torno al evento que hoy albergará el Gallardón.



Otro de los que expresó su postura fue Romerito, quien con 15 temporadas, es el jugador que más torneos vistió la camiseta albirroja, además de formarse en las divisiones menores del club: “Para uno que se inició desde las inferiores, estuve más de 20 años en el club y llegar a esta fecha es muy importante, la gente lo toma como una fiesta, a uno estas cosas lo llena de emoción”.



Consecuente con su relación con el Milrayitas, asintió: “Hace más de diez años que me retiré y la gente me sigue brindando cariñó, es muy lindo y me llena de orgullo. Con todos los años que pasaron a veces cuesta superar que uno dejó de jugar y este tipo de apoyo que da el hincha es único”.



Los festejos



A partir de las 18, una caravana de simpatizantes iniciará su recorrido en la Sede Social que se ubica en la avenida Hipólito Yrigoyen, seguirán por Laprida, donde harán una breve parada en la Plaza Libertad, en tanto que desde la calle Santa Fe ingresarán a las inmediaciones del estadio, lugar en el que estarán dispuestas todas las tribunas, excepto el ingreso por Portela, para disfrutar de los eventos que ofrecerá el club que sitúan desde murgas hasta el show musical de cierre que estará a cargo de Nene Malo.



En ese sentido, el presidente de la Subcomisión del Centenario, Roberto Giganti, comentó: “Es una fiesta familiar, no hay un partido de fútbol ni nada que se le parezca, en el término de cuatro horas buscaremos repasar la historia del club y no solamente eso sino que también incluiremos shows musicales y videos, además de las murgas que acompañarán a la gente”.



“Fue un trabajo realmente arduo junto a un grupo de gente que me acompaña, creemos que está todo preparado para que salga bien y la familia disfrute, a veces no pueden hacerlo en un partido de fútbol por obvias razones, entonces queremos que puedan celebrar los cien años del club”, concluyó, en diálogo con Info Región.



LNR de la Redacción de Info Región.