JUSTICIA

“Cambiemos cree que la Justicia tiene que ser independiente”

“Cambiemos cree que la Justicia tiene que ser independiente”, recalcó Rodríguez Machado.

La senadora macrista Laura Rodríguez Machado defendió el avance de las causas contra Cristina Fernández de Kirchner y Milagro Sala. Sostuvo que “no hay persecución política” como cuestionan desde el kirchnerismo.

La titular del bloque PRO en el Senado de la Nación, Laura Rodríguez Machado, consideró que la condena a Milagro Sala, el procesamiento a Cristina Fernández de Kirchner por “asociación ilícita” y la reapertura de la causa por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta no implican persecución política de parte del Gobierno.



“Cambiemos cree absolutamente que la Justicia tiene que ser independiente y, de hecho, recordemos que los miembros de la Corte Suprema no eran partidariamente afines a nosotros cuando asumimos”, aseveró Rodríguez Machado en diálogo con Info Región.



Expresó, en este marco, que “ojalá pueda haber una Justicia independiente de verdad y en eso también hay que ver cómo son las designaciones de fiscales y esas cuestiones, pero esa es la máxima aspiración de todas las instituciones”.



“No sé si antes había persecución política, pero sí había organizaciones parajudiciales, como ‘Justicia Legítima’, que definía partidariamente a integrantes de la Justicia, y eso es lo que no puede volver, es lo que no hay ahora, no hay una agrupación política que diga ser del PRO”, recalcó.



Reapertura de la denuncia a Cristina. Al respecto, se refirió a la denuncia de Nisman contra la ex presidenta por supuesto encubrimiento a los imputados iraníes por el atentado a la AMIA y señaló que “evidentemente es una causa que todavía no ha tenido un cierre judicial, así que eso es parte de este proceso”.



Milagro Sala. Por otro lado, la senadora se refirió a la condena a la líder de Tupac Amaru y apuntó que “los delitos que se le imputan a Milagro Sala son comunes y las imputaciones fueron realizadas por fiscales nombrados por Eduardo Fellner (ex gobernador de Jujuy) y los jueces que debían intervenir son los que han intervenido”.



“Entonces, ¿es persecución política eso cuando los delitos por los que la juzgan son delitos comunes? Yo no creo que lo sea”, sentenció.



PR de la Redacción de Info Región.