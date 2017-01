BALANCE 2016

Comercio e Industria cierran un 2016 “muy malo”

El comercio minoristas cierra un año malo, con números en las ventas "realmente muy bajos".

Desde entidades que nuclean a pymes y cámaras de comercio de la Región manifestaron su malestar ante un año que estuvo marcado por las bajas en el consumo minorista, la apertura “indiscriminada” de las importaciones y la “terrible” presión tributaria. ¿Cuáles son las expectativas para 2017?

Con la baja de 8,5% en noviembre, en los 11 meses del año la caída acumulada es de 7,1%. La perspectiva indica que con las ventas de diciembre, producto de las Fiestas, repuntarán y tendrán saldo positivo, pero no será suficiente para que el año cierre en positivo.



Las bajas en las ventas son producto de la pérdida en el poder adquisitivo de las personas en general, la apertura “indiscriminada” de las importaciones, el incremento en el costo de las tarifas y la “terrible presión tributaria” ejercida desde el Gobierno para con los comercios, según el relevamiento que realizó Info Región.



El comercio en Brown. El titular de la Cámara de Comercio de Almirante Brown, Horacio Salgueiro, aseguró que “indudablemente el 2016 es negativo para el comercio en general”. “Negativo con un saldo bastante importante, con problemas bastante serios; ha sido año bastante duro para sobrellevar”, manifestó a este medio.



Entre los motivos que favorecen a esta compleja situación comercial, Salgueiro evaluó que “se fue notando de manera paulatina la falta de poder adquisitivo que tiene el asalariado en general”. “Ese impacto negativo hace que las ventas hayan disminuido, a lo largo de todo el año. Y esta situación, en este fin de año, se está notando y mucho”, apuntó.



Año malo, excepto diciembre. En Lomas de Zamora, desde la Cámara de Comercio señalaron que “el 2016 no fue nada bueno porque de 12 meses, en 11 hubo bajas en las ventas con respecto al año anterior”. “Solo diciembre tuvo una mejora, lo que marca un buen aliciente porque permite cortar bajas de un dos, tres o cinco por ciento, y un incremento siempre es bueno; pero a lo largo del año, el nivel no fue bueno para la industria”, sostuvo el titular de la entidad Alberto Kahale.



Para el referente comercial, “lo más negativo fue el enfriamiento del mercado interno”. “En el último mes hubo mucho dinero en la calle, porque se han pagado bonos, se han pagado aguinaldos, porque la administración pública pagó todo temprano y hubo dinero, por lo que la gente salió a comprar. Esto muestra que si al mercado se le inyecta dinero, la gente compra”, comentó Kahale.



De cara al 2017, el titular de la Cámara comercial lomense estimó que enero “tenga un escenario similar a diciembre, porque el año próximo debe ser mejor”.



Un comercio “destrozado”. “Fue un año muy fuerte y difícil para las empresas y los comercios. Hubo caídas muy importantes en las ventas, en el consumo, sumada la apertura indiscriminada de las importaciones, la presión tributaria terrible y los tarifazos que han hecho que el panorama sea absolutamente negativo”, describió el gerente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Roberto Ratti, quien aseguró que ven un panorama “igual de complejo y sombrío para 2017”.



En cuanto a los motivos de la caída en el consumo, Ratti coincidió en cuanto a la pérdida del poder adquisitivo y a la apertura indiscriminada de las importaciones. “Acá hubo empresas vinculadas a la línea blanca, a determinados productos que han cerrado porque fueron perjudicadas por las importaciones”, señaló el titular de Apyme.



Además, advirtió que “dentro del Presupuesto nacional no está contemplado políticas de fomento hacia las pequeñas y medianas empresas, sino que muestra un mayor endeudamiento que va a denotar fundamentalmente y profundizar esta crisis”. “Hay una expectativa de la inflación en un 17% que ningún economista que puede llegar a analizar que puede haber. Nosotros creemos que si no hay un cambio profundo de la política económica del gobierno, la situación no se va a solucionar”, completó Ratti.



“El Gobierno no alcanzó los objetivos”. Así lo manifestó el titular de la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires (FECIBA), Raúl Zylberzstein, quien apuntó al control “únicamente del comercio exterior solamente de las materias primas, pero que no hay controles en los productos ya terminados”. “Esta situación aprieta a la industria pyme que es la intermedia en la producción”, advirtió en diálogo con Info Región.



Además de coincidir con las dificultades que plantearon demás referentes en materia comercial e industrial, Zylberzstein aseguró que “Si se tuviera que dar un puntaje al año, el Gobierno claramente no alcanzó los objetivos”.



“En el 2017 deberá hacer un cambio porque si bien hubo ajuste, el déficit fiscal subió. Y ahora deberá buscar un rumbo que esperemos que el año que viene lo encuentren. La verdad es que ahora se los ve que no tienen un destino claro para donde encarar”, concluyó.







