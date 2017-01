PJ BONAERENSE

Para Di Sabatino, el Congreso del PJ fue “un punto de inflexión”

Di Sabatino apunta a "volver a enamorar al pueblo para que vote al peronismo en la próxima elección”.

El ex intendente de San Vicente destacó el encuentro partidario realizado en La Matanza y consideró que ayudará a “trabajar para el conjunto en lugar de pensar en sectores”. Remarcó que el desafío del peronismo en 2017 será “volver a enamorar al pueblo”.

El presidente del PJ de San Vicente y ex intendente del distrito, Daniel Di Sabatino, manifestó estar “convencido” de que el Congreso del PJ bonaerense en La Matanza significó “un paso adelante”.



“Es un punto de inflexión, porque establece la posibilidad de que todos los sectores del peronismo de la provincia de Buenos Aires se sientan representados, con los nuevos apoderados, con la Junta Electoral, para trabajar para el conjunto en lugar de pensar en sectores”, señaló Di Sabatino en diálogo con Info Región.



“Aunque las diferencias existen, todos tenemos que pensar en que si es necesario competir, competimos, pero siempre dentro del PJ, que es la herramienta electoral que tiene el peronismo y que la tiene que utilizar con todos adentro, sin exclusiones”, recalcó.



Al respecto, llamó a dejar atrás “lo que pasó en los últimos años, donde de alguna forma algunos se fueron del justicialismo, y hay que convencerlos de que tienen que volver a estar y volver a enamorar al pueblo para que vote al peronismo en la próxima elección”.



Conformidad. Di Sabatino resaltó además la ampliación en el número de apoderados del partido, que pasa de dos a nueve. “Fueron satisfechos los reclamos de algunos que no estaban previstos, porque está representado el movimiento obrero, está el Movimiento Evita, está el interior de la Provincia”, aseveró Di Sabatino y consideró que “hoy por hoy el objetivo está cumplido y les viene bien a todos”.



Insistió en que “ahora hay que trabajar ahora para adelante pensando en la unidad y en el trabajo en conjunto de una propuesta superadora de lo que hay, porque no sólo sirve la crítica al posicionamiento que tiene el Gobierno en contra de las clases populares”.



PR de la Redacción de Info Región.