LA OTRA CARA DE LAS FIESTAS

Pasar las Fiestas de Guardia: Una muestra de verdadera vocación

Médicos, bomberos y policías pasan las Fiestas en sus trabajos, con la vocación de estar al servicio de la comunidad en todo momento.

Las imágenes que reinan tras las festividades de fin de año siempre tienen que ver con familias y amigos que celebran en sus hogares, boliches o en la calle. Y ante cualquier riesgo, están aquellas personas listas para prestar su servicio desde las guardias de hospitales, cuarteles de bomberos y dependencias policiales.

Detrás de los festejos siempre existe el riesgo de que algo salga mal. Y es en ese mal momento en el que las guardias deben estar preparadas. Info Región dialogó con tres algunas de esas personas que saben muy bien como, por pura vocación de servicio, deben pasar las Fiestas lejos de sus seres queridos para prestarse a la ayuda de aquellos que lo requieran.



Los hospitales suelen ser bastante concurridos en plenos festejos de fin de año y la guardia suele estar muy movida debido a la recepción de heridos por pirotecnia, peleas y, en los casos más graves, arma blanca o armas de fuego.



“Por la mañana, y hasta la noche, no pasa nada. Pero después de las 12 ahí llega el movimiento real. Hay mucho desorden, hay gente alcoholizada, quemada, incluso deshidratada con este calor”, describió el titular del guardia en el hospital Gandulfo de Lomas, Ramiro Barrase.



“Uno ya está acostumbrado y por ahí preferiría pasarla en familia a las Fiestas, con la gente que uno quiere; pero nos toca trabajar y hay que hacerlo. Es nuestra vocación y es lo que está primero”, resaltó Barrase.



Uno de los riesgos más grande a fin de año son los incendios. Las altas temperaturas y el excesivo y mal uso de la pirotecnia mantienen expectantes a los bomberos ante cualquier posibilidad de que se genere un foco. Es por esto que desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Lomas aseguraron que siempre tienen que “estar pendientes a lo que pueda llegar a suceder”.



“Acá no hay un cupo de gente fijo, sino que siempre está al gente que viene por ‘motus propio’ junto a la guardia. Se arma una mesa familiar entre los que quedan, pero a veces hay mucho trabajo y ni llegamos a brindar”, explicó Daniel Gómez, bombero voluntario de Lomas. “Todos tenemos que estar a la espera de si pasa algo y no nos podemos relajar ni un poco. Es cien por ciento vocación de servicio y voluntad”, subrayó.



La idea en las fiestas es pasarla de la mejor manera posible. Pero el riesgo de robos, peleas, asaltos y demás son parte de una problemática a la que la policía debe responder en cualquier momento.



El titular de la Jefatura Distrital de Esteban Echeverría, Osvaldo Cáceres dejó en claro que el trabajo de la policía es “estar pendiente de proteger y servir a la comunidad”. “Tenemos muy en claro que una Fiesta la podemos pasar trabajando, y la otra no”, indicó el jefe policial.



“Pero sin duda que es nostálgico cuando no podemos ver en estas fechas a familiares o amigos; pero es nuestra vocación y asi lo entendemos”, concluyó Cáceres.







PF de la redacción de Info Región.