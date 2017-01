PRIMERA DIVISIÓN

Boggino: “Se nos vienen seis meses difíciles”

Temperley arrancará el 2017 con el objetivo de mantener la categoría. (Foto: Prensa Temperley).

El defensor de Temperley palpitó lo que será el primer semestre del 2017, en el que intentarán dejar al Celeste en la máxima categoría del fútbol argentino. Además, aseguró que desde lo personal tuvo un buen año, ya que se “sitió bien”. “Estoy cada vez más identificado con el club, va pasando el tiempo y uno suma partidos con esta camiseta”, expresó, en diálogo con Info Región.

Temperley comenzará el 2017 con un único objetivo en mente: mantener su cupo en la Primera División. Con un promedio de 0,983, el Celeste ocupa uno de los cuatro lugares de descenso, por lo que necesita de un buen semestre para no regresar al Nacional B.



Ignacio Bogino no esquivó el presente del Celeste y reconoció que buscarán evitar la pérdida de categoría: “El año tuvo muchos vaivenes, hubo momentos en el que se dieron los resultados y el equipo anduvo bien, mismo el funcionamiento con Carlos Mayor, pero no tuvimos la suerte con la cantidad de puntos que obtuvimos y terminamos con el proceso de Gustavo (Álvarez), que es todo nuevo y lo estamos encaminando”.



“En la primera parte del año pudimos mantener la categoría, que era importante y ahora se nos vienen seis meses que serán difíciles, deberemos estar a la altura y hacer una mejor temporada de la que pasó”, mencionó el defensor, en diálogo con Info Región.



Análisis



Bogino disputó 13 de los 14 partidos del último semestre del 2016 y tuvo una buena actuación. En ese sentido, señaló: “En lo personal me sentí bien, fue un torneo con altibajos y a veces las cosas no se dieron. Me siento cada vez más identificado con el club porque va pasando tiempo, uno va sumando partidos con esta camiseta, por lo que el grupo se va conociendo más y se va generando una identidad”.



En cuanto a la llegada de Álvarez a la dirección técnica interina y, tras ser confirmado para que continúe al mando del equipo en el 2017, el defensor opinó: “Gustavo tiene una idea muy positiva, donde se necesita mucho tiempo de trabajo y mayor preparación, así que en el año que se nos viene esperemos tener mejor plasmada la idea, así que hay que seguir por el camino que empezó a marcar y en la pretemporada debemos aprovechar el tiempo de trabajo para profundizar eso y empezar con el pie derecho, porque no tenemos mucho margen de error”.



“Gustavo está preparado, es un técnico capaz, conoce el club, sabe la identidad de Temperley y es muy profesional, por lo que estamos contentos, ya que a veces buscar a alguien desconocido, con tan poco tiempo para entrar en el grupo y todo lo que se requiere en un torneo corto, lo mejor es que siga, que es un gran entrenador”, mencionó..



Mercado de pases



Si bien por el momento Temperley no ha realizado incorporaciones, debido a que aguardan por la resolución de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) sobre deuda que mantiene con los clubes, se sabe que el Celeste pretende reforzarse para afrontar el primer semestre del 2017.



En consecuencia, Bogino señaló: “Son cosas que se tiene que encargar la Comisión Directiva. Tenemos un plantel competitivo, pero si viene alguien para sumar, obviamente que bienvenido sea”.



“Algunos partidos fueron injustos desde los resultados, como en la etapa de Mayor y algunos partidos de locales, como ante Newell’s (empataron 0-0), Independiente (perdió 1-0) y Arsenal de Sarandí (igualó 1-1) que merecimos más. De todas formas, las cosas no se dieron y mirar atrás no sirve de mucho, por lo que hay que apuntar a lo que viene”, explicó.



Y concluyó: “Si el primer semestre hubiésemos terminado más holgados tendríamos más aire, lo mismo pasó con este último, por lo que vamos a estar muy ajustados para el que viene, pero hay que adaptarse a como estamos ahora, sacar un plus y hacer un torneo ideal para mantener la categoría”.



GR de la redacción de Info Región.