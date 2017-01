PRIMERA DIVISIÓN

Lanús aguarda por las incorporaciones

Savarino es pretendido por Lanús. (Foto: Zulia FC oficial).

En medio del mercado de pases veraniego, la Comisión Directiva del Granate trabaja en los refuerzos que pretende Jorge Almirón para afrontar el 2017. En ese sentido, apareció en carpeta el nombre de Jefferson Savarino, volante venezolano de 20 años, que actualmente se desempeña en Zulia FC de su país.

La Comisión Directiva de Lanús trabaja en el mercado de pases veraniego, el cual solo permite la incorporación de dos jugadores, por lo que desde el Granate aguardan por la llegada de las incorporaciones para afrontar la temporada 2017.



En ese sentido, en las últimas horas surgió el nombre de Jefferson Savarino, un volante venezolano de 20 años, que actualmente se desempeña en el Zulia FC de su país, justamente equipo que será rival de Lanús en la Copa Libertadores, por el Grupo 7 (se enfrentarán el 18 de abril en el Néstor Díaz Pérez y, nueve días después, lo harán en Maracaibo).



El joven venezolano acumula en el Zulia FC 126 partidos, de los cuales 119 fue titular, en los que convirtió 29 goles. Además, viene de consagrarse bicampeón con su equipo en el 2016, ya que se quedó con Torneo Clausura y Copa Venezuela.



Mantienen la ilusión



Uno de los nombres que el director técnico del Granate, Jorge Almirón, pretende sumar desde que arribó al club es el de Diego Vera. El uruguayo de 31 años, que actualmente defiende los colores de Independiente, es el jugador con el que el entrenador pretende reforzar el plantel.



Ante el interés, desde la entidad de Avellaneda anunciaron que el delantero es intransferible. No obstante, desde la dirigencia del Granate sueñan con destrabar la situación y contar con el atacante para disputar la triple competencia.



No se va



En los últimos días, Lanús recibió un ofrecimiento desde la Universidad Católica de Chile para contar con los servicios de José Sand y suplantar, de esta manera, a Nicolás Castillo. De todas formas, desde la dirigencia fueron tajantes y enseguida descartaron cualquier posibilidad de que el correntino deje el club.



Por otra parte, otro de los jugadores que fue sondeado en el Granate es Facundo Monteseirín. El defensor figura en los papeles del director técnico de Arsenal de Sarandí, Humberto Grondona, quien lo tuvo en el seleccionado argentino Sub 20.



Si bien todavía no hay una resolución por su caso, lo cierto es que el cuerpo técnico de Lanús lo tiene en cuenta para el 2017.