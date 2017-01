MÚSICA

Metallica, Sting y Elton John, las primeras "visitas de peso" confirmadas para 2017

El regreso a los escenarios argentinos de la emblemática banda de rock pesado, el ex líder de The Police y el legendario cantante británico aparecen como las primeras visitas de peso confirmadas para este año.

Aunque a los citados nombres se le suman otros como el del cantautor folk James Taylor; Ace Frehley, guitarrista original de Kiss; el baterista Carl Palmer; The Strokes; Duran Duran; Linking Park; Slayer y Rob Zombie, el listado pareciera no empardar en calidad y cantidad un 2016 en el que el público local vio pasar a Los Rolling Stones, Paul McCartney, Black Sabbath, Iggy Pop, Guns 'N' Roses, Aerosmith, Iron Maiden y Marilyn Mason, entre otros.



Como dato alentador cabe destacar que salvo el caso de Los Rolling Stones, que se presentaron en febrero en el país, gran parte de los shows que se pudieron ver se confirmaron a medida que fue avanzando el año.



En este sentido, nombres como los de U2, Green Day, Depeche Mode y Red Hot Chilli Peppers suenan como posibles visitas para la segunda mitad del 2017.



Entre los confirmados se destaca la nueva edición del ya tradicional festival Lollapalooza 2017, que se llevará a cabo el 31 de marzo y el 1° de abril, y presentará entre sus números destacados a Metallica, cuya última visita fue en 2014; The Strokes, que regresa al país luego de más de cinco años; Rancid y Durán Durán. También será la oportunidad para tomar contacto con algunas formaciones que pisan fuerte entre las nuevas bandas como The Weeknd, The 1975 y The XX.







Sting, un artista que se presentó por primera vez en el país en 1981 en un mítico concierto junto a The Police en la discoteca porteña New York City, pero que a partir de 1987 se convirtió en un asiduo visitante, vendrá el 4 de mayo al Hipódromo de Palermo, a mostrar el material de su nuevo disco 57th & 9th, un trabajo en el que regresa a sus raíces más rockeras.



El mismo escenario pero casi un mes antes, el 8 de abril, será testigo de la presencia de Elton John y James Taylor, dos figuras que alcanzaron su máximo momento de gloria en los años 70.



En el caso de Elton John, que logró mantenerse la atención pública en las década siguientes hasta convertirse prácticamente en una leyenda, aún se recuerda su primer desembarco en el país cuando, en un accidentado show en 1993, despidió desde el escenario al sonidista por los deficiencias técnicas.



En la misma noche en que actúe el creador de éxitos como "Tiny dancer", "Your song" y "Candle in the wind", se presentará el cantautor folk James Taylor, emblema de un tipo de cancionista calificado en su momento como "suave", que compartía escena con figuras como Jackson Browne, Joni Mitchell, Carly Simon y Carole King.







Los seguidores de Kiss tendrán su gran momento cuando Ace Frehley, guitarrista original de la banda y uno de los miembros más queridos por los fans, se presente el 28 de febrero en Rosario y el 2 de marzo en el Teatro Vorterix, de Buenos Aires, en su primer show como solista en el país.



Los amantes del rock sinfónico también estarán de parabienes con la actuación del baterista Carl Palmer, único miembro sobreviviente el popular trío que conformada junto al pianista Keith Emerson y el guitarrista Greg Lake, ambos fallecidos en el fatídico 2016.



Palmer será una de las figuras internacionales que engalanarán al Cosquín Rock y luego ofrecerá un concierto solo el 3 de marzo, en el Teatro Gran Rivadavia, en donde recordará a sus ex compañeros.



Finalmente el Maximus Festival, que tuvo una notable primera edición en septiembre pasado en Ciudad del Rock, repetirá el 6 de mayo en el predio de Tecnópolis, con una grilla que incluye a Slayer, Rob Zombie, Linking Park y Prophets of Rage, el súper grupo que reúne miembros de Rage Against the Machine, Cypress Hill y Public Enemy.