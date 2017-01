SEGÚN CAME

Las ventas minoristas cayeron 7% en 2016

Lo indicaron desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. En diciembre las ventas registraron una baja de 5,4% y acumularon 12 meses consecutivos en terreno negativo.

Desde CAME informaron hoy que las cantidades vendidas por los comercios minoristas cayeron 5,4% en diciembre frente a igual mes de 2015 y con este resultado el año finalizó con una caída promedio de 7%.



“Si bien en diciembre se observó un público más dinámico en materia de consumo, que aprovechó las ofertas y las posibilidades de financiamiento que ofreció el mercado, el movimiento no alcanzó para recuperar la demanda y terminar el último mes de 2016 en alza”, indicaron desde la entidad.



Resaltaron, asimismo, que “la exención de Ganancias en el aguinaldo, el bono compensatorio a jubilados, el plus salarial asignado por el sector privado, el Ahora 18, el Ahora 12, los acuerdos CAME-ATACyC para dar 12 cuotas sin interés, fueron todas medidas que ayudaron a reactivar la demanda sobre el final de 2016”.



Rubros. De los 22 rubros relevados por CAME, en diciembre 21 cayeron y sólo uno, “Jugueterías y librerías” finalizó con una mejora de 1,1% frente a igual mes del año pasado.



El peor resultado del mes fue para “Electrodomésticos y artículos electrónicos”, donde las ventas, medidas en cantidades, cayeron 15,8%.







Balance del año. Para CAME, “2016 estuvo marcado por una demanda muy débil y un consumidor con muchas restricciones para gastar, por la pérdida de poder adquisitivo que generó la inflación y la destrucción de empleo en sectores como el público y la construcción principalmente”.



“A su vez, en aquellos segmentos en mejor situación de ingresos, hubo mucho desvío hacia mercados como Chile, Paraguay, Brasil o Miami, que ofrecían mejores precios”, señalaron.