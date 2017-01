TENIS

Sin Copa Davis, Del Potro anunció su calendario para el 2017

Del Potro iniciará su actividad oficial en febrero.

El tandilense publicó en Facebook los torneos en los que participará en el primer trimestre del año. En tanto que dentro de su agenda, por el momento no figura el certamen por países el cual Argentina defenderá a partir del 3 de febrero con Italia.

Juan Martín Del Potro, la mejor raqueta argentina del momento (número 38 en el ranking ATP) y artífice de la coronación en la Copa Davis del 2016, anunció vía redes sociales cuales serán las competencias en las que se presentará a lo largo del primer trimestre del corriente año.



El dato saliente de su cronograma es que no figura la serie con Italia, en la que el elenco albiceleste comenzará la defensa del título. La misma comenzará el 3 de febrero en terreno nacional.



En torno a lo que viene y su preparación, el tandilense comunicó: “Ahora tendré unos días libres porque casi no paré desde el fin de semana histórico en Zagreb y en breve haré la pretemporada fuerte que venía necesitando”.



Las primeras fechas



El primer certamen oficial que afrontará la Torre de Tandil será en Delray Beach (Florida, Estados Unidos) el 20 de febrero, luego, una semana más tarde viajará a Acapulco, escenario en el que continuará con su preparación para afrontar un año con aspiraciones de Grand Slam.



Posteriormente, situados en marzo, tendrá los primeros platos fuertes de la temporada, es que dejando de lado los ATP 250, Del Potro competirá el 9 y 20 en Indian Wells y Miami, dos Máster 1000 que se disputarán en el cemento norteamericano.



En otra instancia, cabe recordar que el tenista argentino desistió de la idea de presentarse en el primer Grand Slam del año que se disputa en Australia (16 al 26 de enero), es que sobrepuso la necesidad de encarar una buena pretemporada apuntada de lleno en el aspecto físico.



Un año histórico



El 2016 significó un renacer desde lo deportivo para Del Potro. Luego de estar once meses sin competir y pasar por tres operaciones en su muñeca izquierda, el singlista nacional logró alzarse con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, posterior a dejar en el camino al, por ese entonces número uno del mundo, Novak Djokovic; al tiempo que también superó a Rafael Nadal, entre los nombres más salientes. Por último el festejo no pudo ser total ya que cayó con Andy Murray en la final, aunque inició allí una buena medida para el futuro inmediato en su carrera.



En otro panorama, y como el logro destacado del año, el tandilense celebró junto al equipo argentino la obtención de la Copa Davis por primera vez en la historia del país al coronarse como visitante de Croacia en Zagreb (serie 3-2).



