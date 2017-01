UN BALANCE QUE DUELE

Casos policiales que estremecieron a la región en 2016

Los casos policiales que estremecieron la Región durante 2016.

Hombres y mujeres asesinados en entraderas, flamantes padres muertos en robos al voleo, jóvenes atacados por un celular o secuestros que se hicieron eternos fueron algunos de los títulos que formaron parte de la agenda mediática durante un año en el que la inseguridad se hizo presente en cada barrio.

Jóvenes, adultos, hombres, mujeres, hijos, hermanos y flamantes padres de todos los distritos de la región fueron noticia en 2016 por un estremecedor factor común: inseguridad y muerte.



Personas de Almirante Brown, Lomas de Zamora, Lanús, Esteban Echeverría y Avellaneda fueron víctimas en distintos hechos violentos entre los que se encuentran robos al azar, entraderas, secuestros, e impunidad.



Info Región realizó un resumen sobre los casos más resonantes que fueron noticia en un año cargado de violencia y reclamos de justicia.



Los casos más resonantes. El 19 de marzo fue asesinado a la salida de un boliche de Lanús Nicolás López, un joven de 19 años, tras una discusión que se habría generado en el local Kla-C por un intento de robo. Desde el entorno familiar aseguran que “se sabe quiénes lo mataron porque son pibes del barrio” y “todavía no hay detenidos”.



El 25 de marzo Pablo Tito fue abordado por seis delincuentes que se movilizaban en tres motos en la esquina de Roldán y Nalduti, Banfield. Fue asesinado en un intento de robo, luego de agonizar en el hospital Gandulfo. El caso conmocionó el distrito y se realizaron varias marchas para pedir Justicia. Por el momento hay dos personas detenidas y una recompensa de entre 50 y 150 mil pesos para quienes aporten información sobre el resto de los implicados.



El 12 de mayo el futbolista de Nueva Chicago Rodrigo Espíndola fue baleado por un grupo de asaltantes que lo balearon en la puerta de su casa, en Mitre al 100, Monte Grande. El joven, que en el ataque se encontraba junto a su esposa e hija, murió la madrugada del 13 por la gravedad de las heridas. En este caso, todos los sospechosos del crimen se encuentran detenidos, incluso el presunto autor material del crimen.



El 19 de junio Santiago Maidana, de 18 años, volvía del boliche Traks con un amigo en una moto, cuando le dispararon desde una camioneta, aparentemente con fines de robo. El amigo pudo salvarse del ataque, pero Santiago fue baleado y quedó tendido en la colectora de Camino Negro, entre las calles Baradero y Campana. La familia pide testigos para dar con los responsables.



Selín Mussi tenía 17 años, era de Monte Grande y fue asesinado en la puerta de un boliche Blondie, ubicado en la esquina de Dorrego y Rojas, a un mes de ser papá. El hecho ocurrió el 9 de julio y la causa todavía no tiene novedades.



Matías Terrón también iba a ser padre, tenía 29 años y había recibido la noticia horas antes de que lo asesinara un grupo de delincuentes en Sarandí. El hecho ocurrió el 22 en la calle Supisiche al 100, entre Luis María Campos y Carhué. Por el momento son dos las personas detenidas.



Nicolás Gamboni fue asesinado el viernes 19 de agosto en un intento de robo a unas cuadras de su casa, en Remedios de Escalada. El joven estudiante de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) le había enviado un mensaje a su madre para pedirle que le calentara la comida y luego bajó de un colectivo a una cuadra y media de su casa, en la esquina de Esquiú y Aguilar, partido de Lanús. Allí fue sorprendido por dos delincuentes que lo interceptaron a punta de pistola. Le dispararon en la cabeza. Una vez en el piso, tomaron su teléfono y escaparon. Por el momento hay un detenido.



Brian Caballero, un joven de 22 años, fue asesinado el 22 de agosto en Villa Centenario. Estaba con amigos en la vía pública cuando desde una motocicleta que pasó por el lugar le efectuaron varios disparos: uno de los proyectiles impactó en su pecho. Allegados al joven apuntaron contra otro, con quien la víctima mantenía una disputa desde hace años.



El 28 de agosto Pablo Cavolina fue asesinado por delincuentes que quisieron robarle la moto en Camino Negro y Las Heras. El hombre de 44 años se dirigía a los Tribunales de Lomas de Zamora desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde tenía actividad comercial en el centro de fotocopiado.



El 7 de septiembre Juan Ignacio Tejero salía de su casa con su pareja, con quien tenía un bebé recién nacido, para hacer las compras. De pronto un grupo de asaltantes los sorprendió en la vivienda ubicada en Colombia al 1500, Gerli, con intenciones de robo. “Juanchi” fue asesinado por uno de los delincuentes de un disparo y luego escaparon son robar nada. Por el hecho hay un detenido y la causa fue elevada a juicio.



El 11 de septiembre Guillermo Simenoff fue asesinado mientras viajaba con su hijo de 10 años en una moto por el centro de Temperley. En la esquina de Cangallo y Almirante Brown fue sorprendido por motochorros que lo balearon en el estómago y en la pierna derecha. Por el crimen fueron detenidos dos jóvenes de 18 años.



El 29 de septiembre Rubén Forciniti, de 20 años, fue asesinado por dos motochorros en el interior de su casa de Villa Centenario por motivos que se investigan. Un vecino, que intentó defenderlo, resultó herido.



Leandro Frías, de 27 años, fue asesinado en su casa de Ingeniero Budge mientras tomaba mate el 3 de octubre. Al parecer los agresores perseguían a un joven por un ajuste de cuentas y esté ingresó a la vivienda de la víctima. Los asesinos lo confundieron y lo mataron. El hecho ocurrió en la calle Ramón Carrillo y Manzana 1 en el Barrio Obrero.



El 26 de noviembre fue asesinado el sargento de la Policía Federal Hugo Romano a metros de los Tribunales de Lomas de Zamora. El cuerpo del efectivo fue hallado junto a su moto y se estima que fue abatido en un intento de robo.



La noche del 23 de diciembre Agustín Hernández cruzaba por el puente peatonal de Temperley cuando fue sorprendido por al menos tres delincuentes que lo golpearon. El joven cayó por las escaleras y murió dos días después.



Para esa fecha también murió Diego Litarowicz, un mecánico que estuvo diez días agonizando luego de que un grupo de delincuentes lo haya baleado en la puerta de su casa para robarle la camioneta. El hecho ocurrió el 12 de diciembre alrededor de las 21 en una ubicada en La Calandria al 3000, en Temperley.



Por último, durante 2016 se encontraron varios cadáveres en Lomas de Zamora. Uno de ellos fue descubierto en enero en Villa Centenario. Por otra parte, entre septiembre y noviembre fueron hallados otros tres cuerpos sin vida. Dos en Villa Albertina el 25 de septiembre y el 20 de noviembre, y otro el 15 de noviembre e Ingeniero Budge.



Secuestros. Durante 2016, sobre todo en el primer semestre, se registraron distintos secuestros extorsivos que tuvieron como accionar organizativo aislar a un integrante del grupo familiar y pedir rescate a su familia. Los hechos duraban entre una y cuatro horas promedio y tuvo como víctimas a fiscales y dirigentes políticos



El primer hecho resonante ocurrió el 2 de febrero en Lomas de Zamora cuando Daniel Calderón, un panadero de 23 años, fue secuestrado durante tres días. Los delincuentes habían pedido un rescate de dos millones de pesos que finalmente no se pagó gracias a que fue rescatado por el Grupo Halcón.



A comienzos de marzo, Matías Rossi, el hijo del doctor Enrique Rossi, conocido en la Región por ser dueño del reconocido Centro de Diagnóstico que lleva su nombre, fue secuestrado en pleno centro de Adrogué. Viajaba con su hijo y su hermano cuando fueron sorprendidos por los delincuentes. Estuvieron seis horas privados de su libertad y fueron liberados, ilesos, tras el pago de un rescate.



El 4 de mayo el fiscal general adjunto de los Tribunales de Lomas, Sebastián Scalera, y su mujer fueron víctimas de un secuestro extorsivo cuando regresaban a su casa. Fueron interceptados en Parque Barón en la esquina de Arroyo y Estocolmo. Fueron liberados luego de pagar un rescate.



El 16 de mayo el diputado del Parlasur Osvaldo Mércuri fue privado de la libertad junto a su mujer María Elena Torresi, diputada de Cambiemos, dos de sus hijos y una de sus nueras. Fueron liberados tras el pago de un rescate. Estuvieron cautivos durante más de dos horas.



El 3 de junio una mujer fue secuestrada el jueves por la noche, cuando llegaba a su domicilio de Villa Diamante, Lanús, junto a su esposo e hijo, y liberada cuatro horas después.



Entre los casos más resonantes también se encuentra el ocurrido el martes 30 de agosto cuando un odontólogo de Lomas fue interceptado en pleno centro de la localidad, por dos personas que descendieron de un automóvil y lo redujeron. Los captores decidieron comunicarse con familiares de la víctima para exigirles dinero a cambio de su liberación pero fueron interceptados y detenidos por efectivos policiales.



Marchas. Con el reclamo de seguridad y justicia como bandera se llevaron adelante decenas y decenas de movilizaciones y reclamos en Almirante Brown, Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda. Incluso el reclamo llegó hasta Plaza de Mayo bajo la consigna “Para que no te pase”.



Hernán Ferraro