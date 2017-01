INCENDIO EN LOMAS

Se incendió una vivienda en Ingeniero Budge

No hubo heridos en el incendio que se produjo en Ingeniero Budge.

El hecho se registró cerca de las 10 en una casa ubicada en Claudio de Alas y las vías. No hubo heridos.

Una casa se prendió fuego ayer en Ingeniero Budge y en el hecho no se registraron personas heridas.



Así lo indicaron a Info Región los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, que precisaron que el fuego comenzó cerca de las 10.



En el lugar debieron trabajar dos dotaciones de bomberos con un total de ocho hombres. No hubo personas heridas.



El incendio ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Claudio de Alas y las vías, en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. Por el momento se desconocen los motivos del incendio.



Mañana complicada. Cerca de las 7 también se registró un choque entre un colectivo y un vehículo particular en el cruce de las calles Juan José Paso y Vetere. Hubo 10 personas heridas de las cuales 6 debieron ser trasladadas al hospital Gandulfo.



HPF de la Redacción de Info Región.