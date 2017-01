SELECCIÓN NACIONAL

Con Cambeses, la Sub 20 ultima detalles para el Sudamericano

El conjunto argentino sigue con la preparación para el sudamericano. (Foto: AFA).

El elenco juvenil albiceleste retomará mañana los entrenamientos, en lo que será su primera práctica del año, aunque significará la continuidad de los trabajos que desarrollan desde diciembre en torno al certamen que comenzará el 19 de enero en Ecuador. Facundo Cambeses, arquero de Banfield, es parte de la lista.

El seleccionado argentino sub 20, a cargo de Claudio Úbeda, no descansa en su preparación, ya que con la mente puesta en el Sudamericano que se llevará a cabo en Ecuador y dará inicio el 18 de enero, el equipo tendrá su primera práctica del año mañana por la tarde en el Complejo de Selecciones Juveniles de Ezeiza.



Facundo Cambeses, arquero de Banfield, forma parte de la nómina inicial que cuenta con 25 futbolistas y afrontará su debut oficial el 19 cuando enfrenten a Perú, con el objetivo de conquistar una de las cuatro plazas que entrega el torneo para participar en el mundial de Corea del Sur.



La semana



Tras las prácticas realizadas la semana pasada (disputaron un amistoso ante una preselección de Faccma), el plantel entrenará mañana a la tarde y quedará concentrado en el Complejo de Selecciones Juveniles para el doble turno del martes. Después de esos ejercicios, los jugadores tendrán la tarde y noche libre.



Posteriormente, el miércoles y jueves habrá nuevamente doble turno con concentración, y el viernes, luego del trabajo matutino y el almuerzo, los futbolistas quedarán libres hasta la otra semana.



Los convocados por el cuerpo técnico son: Federico Vietto, Matías Zaracho, Brian Mansilla y Lautaro Martínez (Racing); Franco Moyano, Marcos Senesi, Nicolás Zalazar y Tomás Conechny (San Lorenzo); Julián Chicco, Nahuel Molina y Marcelo Torres (Boca), Lucas Rodríguez, Juan Foyth y Santiago Ascacibar (Estudiantes); Lisandro Martínez y Milton Valenzuela (Newell's); Joaquín Pereyra y Pedro Ojeda (Rosario Central), Cambeses (Banfield); Kevin Mac Allister (Argentinos Juniors); Ramón Mierez (Tigre), Tomás Chancalay (Colón); Franco Petroli (River Plate); Ramiro Macagno (Atlético de Rafaela); Cristian Romero (Belgrano); y Ezequiel Barco (Independiente).



Los de Ubeda debutarán en la primera fase el 19 de enero ante Perú, el 21 enfrentará a Uruguay, el 23 a Bolivia y el 27 a Venezuela, siempre en la ciudad ecuatoriana de Ibarra, repitiendo horario desde las 21:15, de nuestro país.



Los más chicos



El combinado juvenil sub 17 también trabaja bajo la conducción de Miguel Micó como preparativo de cara al sudamericano de la categoría que se llevará a cabo a partir del 23 de febrero en Chile. El plantel, que cuenta con la presencia de 30 jugadores, volverá a las prácticas el 9.



De la lista inicial forman parte cuatro futbolistas de la región, ya que estarán Mauro García, Valentín Gasc y David Sayago, de Lanús, mientras que Juan Carranza, representará a Banfield.



LNR de la Redacción de Info Región.