EXPECTATIVAS PARA 2017

“Nos preparamos para gobernar en un escenario de ajuste”

Para Ferraresi, la salida de Prat Gay y la asunción de Dujovne “muestra que habrá un nuevo ajuste”.

Así lo adelantó el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, al hacer un balance de 2016 y analizar lo que será el nuevo año de gestión. Indicó cuáles serán los desafíos del Municipio y realizó críticas al gobierno de María Eugenia Vidal. “Ya llevamos un año y nunca hablé con la gobernadora”, aseveró.

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, destacó lo realizado por su gestión en 2016, a pesar de las dificultades con el Gobierno provincial y nacional.



“La llevamos solos y la llevamos bien, porque pudimos inaugurar una obra por semana, entregar un subsidio por día y la verdad es que el acompañamiento ha sido importante de parte de la gente de nuestra ciudad”, aseveró el jefe comunal en diálogo con Info Región.



Con respecto a lo que acontecerá en 2017, el Intendente marcó que el cambio en el Ministerio de Hacienda de la Nación “muestra que habrá un nuevo ajuste”.



“Nosotros nos preparamos para gobernar en este escenario y el desafío de 2017 será a partir del 1 de marzo inaugurar una obra por día, es lo que estamos planificando con nuestros equipos y fundamentalmente con el acompañamiento de la gente a través de las tasas”, señaló y vaticinó: “La macroeconomía, que no la podemos manejar, seguramente va a resentir en la medida en que siga la transferencia de recursos hacia la concentración económica”.



En ese sentido, ejemplificó que en Avellaneda “cerró un restaurante de tenedor libre y abre una agencia de autos de alta gama, así que seguramente las familias que iban un fin de semana a comer a un tenedor libre porque les resultaba accesible han dejado de consumir y hay otros que han generado más recursos en su economía a partir de la concentración pueden comprar autos de alta gama. Eso muestra una fotografía de la economía que se viene”.



Diferenciación de Provincia. Ferraresi también se refirió a su relación con el gobierno de María Eugenia Vidal y advirtió que a Avellaneda “no llegaron fondos discrecionales, salvo lo que correspondió por el acuerdo que hubo por el endeudamiento”.



“Ya llevamos un año y nunca hablé con la gobernadora. Nunca vino a ninguna actividad, salvo a inaugurar una industria que hacía dos años que se estaba construyendo”, apuntó y sostuvo que “la realidad habla por sí sola, evidentemente a la ciudad no la tienen en cuenta”.



A su vez, marcó que “este año se recibieron casi 300 millones menos de recursos afectados que el año pasado, así que este año será similar”. No obstante, destacó: “La inversión que ha hecho el gobierno anterior la hemos aprovechado y hemos hecho una transformación importante en la ciudad y por lo tanto vamos en ese camino”.



“Vamos a invertir mucho en Educación, que es una falencia que la Provincia no tiene previsto hacer este año, así que las escuelas provinciales será otra de las tareas de la que nos seguiremos haciendo cargos. Lo mismo con el Fondo de Seguridad, ya que el año que viene no va a estar, así que también tendrán que ser recursos de todos los vecinos para poder seguir sosteniendo la inversión que hacemos en esa área”, completó Ferraresi.



PR de la Redacción de Info Región.