Los Andes celebra su centenario

Con una caravana multitudinaria, los hinchas del club de Lomas de Zamora protagonizaron la primera etapa de los festejos que iniciaron en la sede social de Hipólito Yrigoyen y desembocó en el Eduardo Gallardón, escenario central de la celebración.

Los Andes transita uno de los momentos más importante en su historia, es que este 1º de enero no pasará desapercibido ya que la institución cumple cien años desde su fundación y lo celebra a lo grande.



Los hinchas del club de Lomas de Zamora comenzaron con los festejos esta tarde cuando se organizaron en la sede social ubicada sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen para conformar una caravana que se dirigió al estadio Eduardo Gallardón, allí, ubicados en las tribunas, comenzarán con los eventos que la institución tiene preparados. El cierre estará a cargo de un show musical encabezado por la banda de cumbia, “Nene Malo”.



“Tengo un cosquilleo interno que no existen palabras para reproducirlo, es un sentimiento no solo mío sino de todos los que participamos de este fiesta. Es un orgullo ser parte, estar en esta instancia pero todos tenemos el mismo enfoque, tanto socios como hinchas, porque somos todos uno”, resaltó en una de las primeras apreciaciones, Carlos Sierra, Vicepresidente del Milrayitas.



