EXPECTATIVAS PARA 2017

De Mendiguren aseguró que el FR “va a seguir con la misma actitud”.

Despejando especulaciones, el diputado massista sostuvo que desde su espacio apostarán a “una propuesta superadora” tanto en el Congreso como en la campaña electoral de este año. “No vamos a cambiar nosotros porque el Gobierno cambie”, aseguró.

El diputado nacional del Frente Renovador José Ignacio De Mendiguren afirmó que el massismo en 2017 "va a tener exactamente la misma actitud con la que llegó desde que obtuvo los 5 millones y medio de votos en 2015", y planteó cuáles serán los problemas a los que se enfrentará el Gobierno nacional este año.



“No vamos a cambiar nosotros porque el Gobierno cambie”, sostuvo De Mendiguren en diálogo con Info Región y cuestionó el “maltrato” recibido de parte del Ejecutivo, que “no ha reconocido el aporte que ha hecho el FR a la gobernabilidad, dándole las leyes que necesitaban siendo absoluta minoría en el Congreso”.



En ese sentido, aseveró: “En 2017 seguiremos siendo así, porque nosotros creemos que somos la nueva política, aquellos que quieren ganarle al adversario pero desde una propuesta superadora, no buscando el fracaso del otro”.



Críticas al Gobierno. Asimismo, el diputado manifestó que en 2016 se vieron “dos Argentinas: la del Parlamento, donde la oposición demostró una gran responsabilidad, diálogo, consenso; y la del Ejecutivo, que en muchos casos prefirió profundizar la grieta”.



En cuanto a las políticas implementadas justamente por el Ejecutivo, De Mendiguren advirtió que “si uno no encara un sistema de crecimiento sustentable, los problemas sociales serán muy difíciles de resolver”. “Para que Argentina salga del esquema primarizado de su economía es necesario ir hacia una economía que agregue valor en la frontera tecnológica, para que permita generar muchos empleos calificados y altos. Pero en ese camino vemos que el Gobierno toma las medidas que tomó con el Conicet, por ejemplo”, planteó.



Y mencionó, en ese marco, que “si uno tiene un problema económico en su casa, entonces lo primero que hace es dar prioridades, suspende 10 días de vacaciones, baja la cuota del club, pero no saca a los chicos del colegio, porque eso es el futuro”. “Nos preocupa esa visión cortoplacista donde se está hipotecando el futuro”, expresó De Mendiguren y apuntó que “el problema presente demuestra que en sus prioridades la educación no está y esa educación significa el cambio de la matriz productiva de la Argentina”.



