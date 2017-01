PROVINCIA

Lorenzino: “La Defensoría no será un organismo imparcial”

Lo apuntó a Info Región el flamante ombudsman de la provincia de Buenos Aires, quien apostó a “tomar partido por los más vulnerables” y remarcó la necesidad de articular el trabajo con el Gobierno de María Eugenia Vidal. Resaltó que "salud, inseguridad y servicios públicos" serán los temas principales en la agenda de la Defensoría.

El flamante Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y ex diputado sciolista, Guido Lorenzino, definió cuáles serán los lineamientos de su gestión al frente del organismo, tras ser designado por la Legislatura.



“Queremos, en primer lugar, ser muy parciales y tomar partido por los más vulnerables, los que menos tienen, los que no tienen voz, porque la Defensoría no es un organismo imparcial, es absolutamente parcial y va a defender los intereses de los más desprotegidos”, sostuvo Lorenzino en diálogo con Info Región.



Asimismo, señaló que "la Defensoría no está para tirar piedras ni para ser denunciadores seriales" sino para "componer críticamente junto al Gobierno provincial, que es el que administra el Estado de la Provincia, soluciones a los problemas que lleguen”.



“Con esas dos premisas vamos a trabajar con mucho compromiso con el territorio, con mucha llegada al mismo y vínculos con los medios de comunicación”, aseveró el ex diputado provincial.



Temas centrales. En ese marco, mencionó que los problemas principales en la agenda de la Defensoría serán “los que surjan de los reclamos de los vecinos", aunque hizo hincapié "en salud, inseguridad y servicios públicos”.



“El tema de la violencia institucional, de género, eso es cotidiano y queremos darle una impronta de mucha firmeza en el reclamo, pero también de mucha vinculación con el Gobierno para poder construir soluciones verdaderas”, precisó Lorenzino a Info Región.



A su vez, consideró que judicializar los problemas “tiene una doble problemática”. “Está por un lado, el problema que no se resuelve y, por el otro, la Justicia, que muchas veces demora en las decisiones. Así es que tenemos la herramienta judicial, pero nos parece que el diálogo y la firmeza, y estar al lado del problema, va a ser la marca registrada de esta etapa”, adelantó.



Servicios públicos. En cuanto a los problemas que se suscitaron en 2016 con respecto a los incrementos y las fallas en los servicios de luz, gas y agua, que seguirán siendo eje de reclamos este nuevo año, Lorenzino planteó: “Nos preocupa la tarifa y la desproporción en los aumentos y vamos a ser la voz de los que no tienen voz, pero también por el servicio”.



“La calidad de los servicios en la Provincia hay que mejorarla y sólo se puede con inversión, aunque no empezó todo el 10 de diciembre de 2015 con la gestión de Vidal, sino que lleva muchos años de gestiones del peronismo”, reconoció el Defensor del Pueblo.



En ese sentido, afirmó que “no hay manera de mejorar el servicio público si no hay inversión”. “Vamos a ser muy rigurosos con la inversión que se haga en los servicios públicos y vamos a trabajar exigiendo que las inversiones se hagan y que los plazos se cumplan. Eso va a mejorar no solamente la calidad de los servicios, sino seguramente también en el aspecto proporcional de la tarifa, que tendrá más correlato con los servicios prestados”, apuntó.



PR de la Redacción de Info Región