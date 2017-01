REPUDIO EN LAS REDES SOCIALES

Polémica por mapa oficial que excluye a Malvinas

La ex embajadora cuestionó duramente al Gobierno.

Fue publicado en el marco de un saludo de Fin de Año por el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley. "Estoy consternada tras ver un mapa mutilado", cuestionó la ex embajadora en el Reino Unido Alicia Castro.

El Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, abrió una fuerte polémica al omitir la inclusión de las Islas Malvinas en un mapa de Argentina que ilustraba una postal de Fin de Año difundida por la cartera.



"Que el 2017 nos encuentre juntos, construyendo un país con más inclusión e igualdad de oportunidades para todos", sostiene el flyer, que era acompañado por un mensaje de la propia Stanley que deseaba "Felicidades" y un mapa de la República Argentina que no contaba ni con las Islas Malvinas ni con la Antártida argentina.





#GOBIERNOCIPAYO publica el mapa de Argentina SIN LAS ISLAS MALVINAS

Despues q @SusanaMalcorra suscribió Acuerdo para ceder petróleo a GB. https://t.co/VEBsG9CUZ3 — Alicia Castro (@AliciaCastroAR) 2 de enero de 2017

@CaroStanley te agradecería que en el mapa de mi país incluyas las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich y el Sector Antártico argentino ???? — Nikita Nisaka (@paredelsur) 31 de diciembre de 2016

@CaroStanley vos tan Stanley y el pueblo tan puerto Argentino... vendepatrias — Marcelo Percivale (@madrulio) 2 de enero de 2017

@CaroStanley Lo hacen de boludos o hijos de puta? Faltan las Malvinas — Nicolás Chillon (@npersa09) 2 de enero de 2017

Las críticas no tardaron en llegar y una de las que cuestionó el hecho fue la ex embajadora en el Reino Unido Alicia Castro. "Estoy consternada tras ver un mapa mutilado, eso generalmente lo hacen los británicos, no vi ningún Gobierno que publique un mapa sin Malvinas", señaló la ex diplomática esta mañana en declaraciones radiales.Además, acusó a la cartera de ponerse "del lado de los apropiadores" yEn tanto, se refirió a los últimos acuerdos firmados y aseguró: "Yo fui embajadora por 4 años y puedo dar fe que el documento que firmaron en septiembre les allanó el camino para explotar petróleo". En cuanto a los vuelos, sostuvo que "hicieron un pésimo acuerdo". "No tienen ningún beneficio para la Argentina ni para el diálogo con los isleños", señaló.Varios usuarios también publicaron mensajes de repudio en las redes sociales: