REGÍA DESDE 2001

Eliminan la devolución del 5% del IVA en compras con débito

La norma venció el 31 de diciembre y ahora el Gobierno decidió no extenderla, en una de las primeras medidas del ministro Nicolás Dujovne. El beneficio regía desde hace 15 años.

El Gobierno decidió no prorrogar la devolución del 5% en el IVA en los gastos realizados con tarjetas de débito que regía desde 2001 y se renovaba cada año, en la que puede considerarse una de las primeras medidas del Ministerio de Hacienda tras la salida de Alfonso Prat Gay y el arribo a ese cargo de Nicolás Dujovne.



La norma venció este 31 de diciembre luego de ser prorrogada en abril, pero ahora el Gobierno decidió no extenderla. Lo cierto es que, en el Presupuesto 2017 aprobado por el Congreso de la Nación, hay una partida de gastos por unos $7.000 millones específicamente para esta devolución. El titular de la AFIP, Alberto Abad, podría informar hoy sobre el tema en la conferencia donde se dará a reconocer una recaudación impositiva récord gracias al blanqueo de capitales.



Según transcendió, la medida respondería a que "el costo fiscal de esa devolución era muy alto y no incentivaba la utilización de las tarjetas de débito".



El economista y especialista en medios de pago y bancarización, Ariel Setton, señaló hoy que la medida "va muy en contra de lo que venía fomentando el Gobierno en lo que respecta a bancarización". "Ya el hecho de no haber sido actualizado el tope de $1.000 por ticket desde su implementación había hecho perder fuerza a la medida", señaló.