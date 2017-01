EDUCACIÓN

Protesta frente al Ministerio de Educación por despidos

Los trabajadores denunciaron golpes por parte de la policía.

Trabajadores afiliados a ATE anunciaron un paro de 24 horas y un abrazo simbólico frente a la sede del Ministerio, en Pizzurno 935, por el “despido de 3 mil empleados”. “Todos los funcionarios del gobierno están de vacaciones y no tenemos forma de comunicarnos con ellos. Los únicos interlocutores son (efectivos de) la Policía Federal”, enfatizaron a Info Región.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital lanzó un paro de 24 horas en el ámbito del Ministerio de Educación y convocó un abrazo al Palacio Sarmiento de Buenos Aires en reclamo por el despido de “unos 3 mil trabajadores”.



“En total son cerca de 3 mil los trabajadores despedidos en el Ministerio de Educación. La situación es de represión. No podemos ingresar a nuestros puestos de trabajo y han golpeado a muchos compañeros que tratábamos de hacer una asamblea pacífica, explicó Carlos Ruiz a Info Región, integrante de la junta interna de ATE.



Advirtió que “todos los funcionarios del gobierno están de vacaciones” y que no tienen “forma de comunicarse con ellos”. “Las personas que quedaron acá dicen que no tienen poder de decisión en la resolución del conflicto y por ende estamos a la deriva. Los únicos interlocutores que tenemos hoy en el Ministerio es la Policía Federal”, aseveró.



Contó que “los trabajadores se enteraron sobre la marcha que estaban despedidos” y explicó que incluso hay “muchos casos de personas que les faltan pocos meses para jubilarse”. “Es algo vergonzoso”, lamentó.



Por su parte, el secretario gremial de Ctera, Eduardo López, explicó que mañana se van a reunir nuevamente a las 11 para seguir con los reclamos porque hasta el momento “sigue sin haber novedades”.



Puntualizaron que de los 3000 despidos, unos 400 tienen que ver con contratos caídos y los otros 2.600 con docentes que trabajaban en modalidad virtual dentro del programa "Nuestra Escuela".



HPF de la redacción de Info Región.