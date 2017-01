HANDBALL

En España, Los Gladiadores continuarán con los trabajos

Los Gladiadores se preparan para el mundial de Francia.

El seleccionado nacional viajará hoy a Irún, escenario en el que afrontará un torneo internacional del 6 al 8 de enero. La competencia servirá como previa del mundial de Francia, que comienza el 11 y finaliza el 29.

El seleccionado argentino de Handball se encuentra en las vísperas de lo que será el mundial de Francia que comenzará el 11 de enero. En esa línea, el plantel comandado por Eduardo Gallardo viajará hoy a Irún, España, donde continuará con la puesta a punto al competir en un torneo internacional el cual se disputará entre el 6 y 8 de enero.



Con Federico Pizarro, ex jugador de SEDALO de Lanús y de actualidad en UNLU, en la nómina, el equipo albiceleste compartirá el cuadrangular amistoso con Polonia, España y Qatar. Además, en terreno europeo, aguardan Gonzalo Carou, Fernando García y Leonardo Querín para sumarse a sus compañeros.



Calendario



El plantel saldrá de Ezeiza esta tarde a las 16:40 en vuelo de KLM rumbo a Biarritz, con escala en Amsterdam, para luego llegar a Irún, donde será el cuadrangular en tierras españolas.



El Pabellón Municipal Artaleku será el escenario del XXXII Torneo Internacional de España, Memorial Domingo Bárcenas, certamen que Argentina jugará por cuarta vez tras hacerlo en 2008 en Ciudad Real, 2009 en Algeciras y 2012 en Lanzarote.



Los de Gallardo debutarán en el cuadrangular el viernes 6 de enero, a partir de las 13, frente a Qatar. Un día más tarde, desde las 14, se medirá con España, en tanto que finalizará su actuación el domingo 8, a las 7, frente a Polonia.



Por otra parte, en el Mundial de Francia, Argentina estará en el Grupo D junto a Dinamarca, Suecia, Qatar, Egipto y Bahrein y debutará en París, donde se jugará íntegramente esta zona, el 13 de enero ante los daneses.



Buena medida



El evento previo al Mundial de Francia contará con la participación del anfitrión, España; Polonia, Qatar y el equipo argentino. Los españoles vienen de no clasificar a Río 2016, pero fueron campeones del mundo en 2013 y cuartos en 2015, además de subcampeones de Europa en enero de 2016.



Los polacos fueron semifinalistas en Río de Janeiro y terceros en el Mundial de Qatar 2015. Por último, los qataríes fueron subcampeones de su Mundial en 2015 y protagonizaron un partido clave para Argentina en Río 2016, donde se impusieron los asiáticos y avanzaron de fase dejando afuera a los albicelestes.



En Francia 2017, Argentina y Qatar volverán a verse las caras, pero los qataríes no contarán con varias de sus figuras no nacidas en ese país.



LNR de la Redacción de Info Región.