NACIONAL B

Biggeri, a la espera de “un marcador central”

Los Andes retomará los entrenamientos en el Gallardón.

El director técnico de Los Andes volverá con el grupo a los entrenamientos hoy, desde las 9:30, en el Eduardo Gallardón, escenario en el que contará con una cara nueva, Mariano Puch. Además, de cara al otro cupo de refuerzos, apuntó: “No queremos presionar y esperaremos a ver cómo se resuelve”.

Los Andes volverá hoy a los entrenamientos para apuntalar lo que será la reanudación del campeonato en el Nacional B. El equipo deberá presentarse en las instalaciones del Eduardo Gallardón, desde las 9:30, para desarrollar los primeros ejercicios del año.



Por el momento la única novedad con la que cuenta Aníbal Biggeri es la llegada de Mariano Puch, volante diestro que arribó desde Atlético Rafaela y sostuvo pasos por Fénix y Nueva Chicago. En esa línea, desde el cuerpo técnico iniciaran la pretemporada con la expectativa de sumar un marcador central a sus filas.



“Estamos buscando un marcador central, no es fácil. Intentaremos sumar lo que el club pueda y lo que sea mejor para el plantel. En esa posición están buscando todos los equipos, por eso es más difícil, no queremos presionar y esperaremos a ver cómo se resuelve”, comentó el entrenador Milrayitas, en charla con Info Región.



Agenda



El grupo albirrojo volverá a los trabajos esta mañana desde las 9:30, los mismos se extenderán hasta el sábado, siempre en el estadio. Luego, el domingo está planeado el viaje a Balcarce, donde se mudarán para realizar la etapa más exigente de los ejercicios.



En torno al receso de los jugadores y la llegada de la primera incorporación, Biggeri opinó: “Cada uno se llevó su trabajo para hacer. Mariano Puch que es el que llegó estuvimos hablando, lo conozco y se lo que nos puede dar”.



Además, frente a la incertidumbre que genera la fecha de inicio del torneo (los clubes se encuentran en conflicto con AFA por una deuda económica), agregó: “En principio hay que empezar, a veces esta situación puede provocar hagas la pretemporada antes de tiempo. Planificamos los trabajos para empezar el 28 de enero, pero puede ir variando”.



Objetivo



Pensando en la reanudación de las acciones, el cuerpo técnico se mentaliza en un objetivo a corto plazo que será la clasificación al certamen federal. Por el momento All Boys y Brown de Adrogué, con 25 unidades, (comparten posición) son los últimos en ingresar a la lista de 12 equipos clasificados, Los Andes los persigue un punto por detrás.



“Tenemos tres fechas que nos quedan de la primera rueda y buscaremos en ese lapso ingresar en la Copa, ese es el primer objetivo y después terminar de hacer un buen campeonato”, cerró Biggeri, en charla con este medio.



LNR de la Redacción de Info Región.