PRIMERA B

Talleres planifica sus entrenamientos veraniegos

El equipo se reencontrará el 6 de enero. (Foto: prensa Talleres)

El preparador físico de Tallarín, Osvaldo Conte, comentó que están buscando un campo de juego en “buen estado” para realizar la pretemporada, debido al “formato” de trabajo que desarrolla el entrenador Daniel Vicentín. “Tengo las mejores referencias sobre el plantel”, señaló el colaborador, en diálogo con Info Región.

Talleres de Remedios de Escalada transita los días iniciales de 2017 en medio de la planificación de los trabajos de pretemporada que tiene por delante (volverán a las prácticas el 6 de enero), con el objetivo puesto en la segunda parte del torneo de la Primera B.



Con la confirmación de que Daniel Vicentín seguirá al mando del primer equipo, el líder del cuerpo técnico sumó gente para que conforme el cuerpo ténico, debido a que parte de sus habituales ayudantes continuarán relacionados con las divisiones inferiores del club.



Uno de los que se sumó al albirrojo fue Osvaldo Conte, el preparador físico, que analizó la planificación grupal que realizarán: “El trabajo en el fútbol es interdisciplinario y se acuerda con el departamento médico, los kinesiólogos, entrenadores de arqueros, todo confluye para el momento de la competencia”.



Formato de trabajo



A diferencia de lo que se realizó durante mucho tiempo en la preparación previa a la competencia de los equipos de fútbol, en la actualidad una gran mayoría de los entrenadores prefieren que sus jugadores tengan contacto constante con el balón, tal como es el caso del director técnico Tallarín.



En ese sentido, Conte señaló la intención en la selección de un lugar de entrenamiento: “Estamos conversando con Daniel y sé que buscan un predio, la prioridad es tener una cancha en buen estado por el formato de trabajar. Si en ese lugar también hay un espacio como para descansar, haremos el trabajo completo, pero por ahora no se encontró el indicado”.



“Mi trabajo no cambia con respecto a ello. Tengo las mejores referencias sobre el plantel, sé que son accesibles como para comprometerlos con el trabajo, así que nos arreglaremos de alguna manera, sin que perjudique a las tareas pensadas”, explicó el colaborador.



El preparador físico remarcó la importancia de cada aspecto que concierne a la formación de un equipo: “Los trabajos para los profesionales son integrados, es decir, cuando hay responsabilidad por los resultados es de todos, y no se enfoca puntualmente sobre algo en especial”.



Equilibrio



Durante el desarrollo de un mercado de pases, los encargados del estado atlético de un plantel deben lidiar con la llegada tardía de jugadores, que se integran en un nivel diferente al de sus compañeros. En el caso puntual de Talleres, por el momento la única incorporación es Oscar Altamirano, el ex delantero de Almagro, quien volverá al trabajo a la par del resto.



El integrante del cuerpo técnico manifestó el caso puntual del albirrojo: “Tenemos un refuerzo y es probable que haya jugadores de inferiores en el plantel, que son conocidos de Daniel (Vicentín), por lo que conoceré aún más sus estados, pero actualmente se trabaja mucho en el aspecto individual de los jugadores”.



“Hay que trabajar con cada jugador, hablar con ellos, interiorizarse sobre sus fortalezas y debilidades, como para manejar los momentos de exigencia con los profesionales y también a nivel grupal”, concluyó Conte, en charla con este medio.



GR de la redacción de Info Región.