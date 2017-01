EXPECTATIVAS 2017

Rodríguez Machado: “No se crece apuntando sólo al consumo”

Desde Cambiemos advierten que no se crece solamente con consumo.

La senadora defendió las medidas del Gobierno tomadas en 2016 y confió en que este año “se empezarán a ver resultados”. También opinó sobre cómo será el funcionamiento del Congreso en la época electoral que se avecina.

La presidenta del bloque PRO del Senado de la Nación, Laura Rodríguez Machado, destacó la gestión del primer año del Gobierno macrista y sostuvo que “se puso en práctica aquello que siempre se predicó en relación a unir a los argentinos y la necesidad de diálogo como base del consenso”.



Admitió que "2016 fue un año difícil". "Sentar las bases de una economía sana no son cuestiones que den resultado de manera inmediata”, señaló la senadora en diálogo con Info Región, y planteó: “Siempre doy el ejemplo, salvando las distancias, de cuando uno cría a un hijo: cuando le exige cosas, que estudie y le impone castigos, parece que -de inmediato- no son buenas medidas, pero a la larga hace a una buena persona”. Para Rodríguez Machado, “en la economía pasa lo mismo”.



“Para que un país crezca y que sea el trabajo la forma fundamental de eliminar la pobreza, uno tiene que permitir que se genere la inversión, y para eso había que mover muchas distorsiones que había en la economía, que hacían que la economía sea una gran fantasía”, analizó.



En ese sentido, mencionó que “había elevados índices de consumo” y que “los países que han crecido no lo han hecho solamente porque apuntaron al consumo, sino que apuntaron a la inversión y a las exportaciones, a sacar sus productos y a integrarse al mercado mundial, entonces ese paso había que darlo”.



Tarifas. Aseguró que la energía “es la base de la producción y si no hay transparencia en cuánto cuesta producir en un país no vienen inversiones”. “Si bien son medidas que en lo inmediato parecen tener repercusiones negativas, a la larga van a producir resultados positivos. Ojalá que este año se empiecen a ver”, manifestó la legisladora.



Congreso. En relación a lo que se avecina, consideró que el Parlamento “va a ser una caja de resonancia del clima electoral, no hay dudas”. “Pero también estoy viendo que hay una oposición madura, que tampoco vota cualquier cosa porque sí, y cuando llegue el punto de tener que tomar una definición, si tienen que perjudicar al Gobierno pero también a los argentinos no lo van a hacer”, confió.



PR de la Redacción de Info Región