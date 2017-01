CONGRESO DEL PJ BONAERENSE

“El peronismo es la esperanza que tiene gran parte del pueblo”, aseguró Barrera.

Así lo sostuvo el senador Daniel Barrera, al instar a la unidad del PJ, en sintonía con lo que dejó el Congreso partidario del jueves. En ese marco, resaltó la labor de Fernando Espinoza para la ampliación de apoderados.

El senador bonaerense del PJ y dirigente de La Matanza, Daniel Barrera, sostuvo que en el Congreso del PJ bonaerense coronó el año “de manera positiva” y destacó la necesidad de que el partido se mantenga unido durante el año próximo.



“El peronismo venía en toda una discusión interna, pero espero que el Congreso haya sido un paso adelante en la unidad del peronismo para encarar los tiempos que vienen”, dijo Barrera en diálogo con Info Región.



Más apoderados. Teniendo en cuenta que el PJ provincial pasó de tener dos apoderados a nueve, el senador mencionó que “estuvo muy bien la actitud de Fernando Espinoza (presidente del partido) de abrir absolutamente todas las instancias posibles para que todo el mundo pueda participar, que tenga el derecho a opinión y que su opinión sea tenida en cuenta”.



También consideró fundamental que “llegada la instancia electoral cada uno pueda tener las garantías de poder participar en una elección interna o lo que consideren, pero siempre dentro del partido”. “Me parece que Fernando no ha borrado con el codo lo que ha escrito con la mano, sino que ha venido planteando constantemente la unidad del peronismo y me parece que esta actitud ratifica con los hechos lo que él viene diciendo públicamente”, destacó.



Elecciones 2017. Más allá de que considera que “el peronismo se tiene que unir”, Barrera aclaró que “no sólo debe hacerlo por una cuestión de un resultado electoral ni para colgar la suerte del peronismo a eso”.



“Sinceramente, viendo el escenario político de la Argentina, la única fuerza capaz de sentarse a discutir mano a mano y con fuerza algunas acciones de este Gobierno es el peronismo y por eso espero que se junte en beneficio de la gente”, expresó el dirigente matancero.



En ese marco, aseveró que “el peronismo es la esperanza que tiene gran parte del pueblo para poder sentarse a discutir”. “No para trabar al Gobierno ni para oponerse ni para desestabilizar, pero sí para hacerle sentir al Gobierno con una voz firme algunas de las equivocaciones que están cometiendo”, marcó.



Asimismo, cargó contra los dirigentes peronistas que buscan jugar por fuera del PJ. “Un peronismo unido y pujante y organizado echa por tierra algunas aventuras personales de algunos pocos que pretenden llevar agua para su propio molino, porque no es momento para cuestiones mezquinas”, advirtió.



