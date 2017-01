MAPA SIN MALVINAS

Filmus: "No es un error, es falta de preocupación por la soberanía"

El parlamentario del Mercosur y ex secretario de Asuntos Relativos a Malvinas criticó fuertemente al Gobierno por publicar un mapa de Argentina que excluye a las Islas. “Hay otro tema muy grave relativo a la explotación pesquera”, aseveró a Info Región. También expresó sus inquietudes por la ampliación de los vuelos al archipiélago desde terceros países.

El parlamentario del Mercosur por el FpV Daniel Filmus criticó duramente al Gobierno por la publicación de una salutación por el Fin de año en el que incluyó un flyer con un mapa de la Argentina en el que no aparecen ni las Islas Malvinas ni el sector Antártico.



"Para el Gobierno, la ausencia de las Malvinas no es un error gráfico, lo que está ausente es la preocupación por la soberanía", advirtió el diputado del Parlasur y, en diálogo con Info Región, también se refirió a la ampliación de los vuelos al archipiélago desde terceros países.



“El tema de los vuelos es un retroceso enorme porque Argentina intentó mantenerlos durante todos estos años desde Punta Arenas y fue un gesto enorme el de permitir la conectividad con la gente a través del vuelo con escala a Rio Gallegos", señaló Daniel Filmus a este medio.



La semana pasada, el vicecanciller británico, Alan Duncan, y su par argentino, Pedro Villagra Delgado, resolvieron avanzar en un plan para que en octubre de 2017 se restablezcan los vuelos de las Islas al continente. Éstos tendrían como destino final Chile o Brasil, con una escala en Buenos Aires. No se conoce aún qué compañía será la encargada de esos vuelos, que implicarían una ampliación de la frecuencia aérea semanal. Hoy sólo existe la frecuencia de un vuelo semanal, que une Puerto Argentino con Punta Arenas, y sólo una vez al mes ese vuelo hace escala en Río Gallegos.



Para el diputado del Parlasur, “lo que el Gobierno firmó es una vergüenza ya que se va a partir de un país tercero, en este caso desde San Pablo, Brasil, y esto va en contra de la soberanía”.



Identificación de los soldados enterrados en Darwin. Respecto de la decisión del Gobierno inglés de habilitar al Comité internacional de la Cruz Roja para identificar los restos de los soldados caídos en el conflicto bélico de 1982, Filmus señaló que es “muy importante que se haya avanzado en una política de Estado como ésta”.



“Hemos venido trabajando en la misma línea durante los últimos años y se ha logrado recuperar el ADN de las familias de muchos de estos soldados avanzando con Reino Unido en generar condiciones para lograr este acuerdo”, valoró.



No obstante, aseveró que “es inentendible que el Reino Unido siga dando vueltas para resolver las cuestiones diplomáticas”. De todas formas, para el diputado “es saludable que se haya avanzado en esta dirección”.



Explotación pesquera. “Hay un tercer tema que es grave”, enfatizó. Filmus se refirió al hecho de que se haya agregado “un aporte argentino en cuanto a la investigación científica de los bancos de peces” por parte del Gobierno inglés.



“Es decir, nosotros estamos facilitando la investigación al Estado británico para que se lleve la pesca, que es patrimonio de los 40 millones de argentinos”, lamentó y consideró que "es una vergüenza que figure algo que no es de una preocupación científica”.



“Podríamos tener acuerdos como este, como los que tenemos en Antártida, pero de ninguna manera para que ellos mejoren la explotación pesquera”, completó.



Walter Sosa