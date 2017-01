DE CARA A LAS ELECCIONES

El Frente Renovador apuesta a tener “un perfil más opositor”

Desde el FR, aseguran que van a tener “un perfil más opositor”, de cara a las elecciones.

Lo sostuvo la diputada nacional Mónica Litza, al realizar un balance de 2016 y plantear las expectativas para este año. “La seguridad va a ser un tema fundamental en el Congreso”, consideró en diálogo con Info Región. Dio cuenta, además, de las "condiciones" para integrar el frente.

La diputada nacional del Frente Renovador Mónica Litza destacó el rol que tuvo el massismo en el Congreso durante el año pasado, y entre las iniciativas más enfatizadas indicó la que reformaba el impuesto a las Ganancias.



“Si no hubiera sido a instancias del Frente Renovador, no hubiese salido el proyecto porque la intención del gobierno era no tratarlo”, sostuvo el legislador, al tiempo que advirtió: “Hay muchos proyectos que faltan y es responsabilidad del Gobierno, por ejemplo, el tema de la protección a las víctimas o el de posesión de armas”.



Al ser consultada por las prioridades de su espacio a la hora de delinear proyectos, Litza señaló que “el eje Seguridad, Trabajo y Producción van a ser los ejes de las iniciativas”.



Un año electoral. “Entiendo que el año que viene vamos a estar transitando un curso electoral y obviamente hay que perfilarse hacia el electorado con propuestas concretas sin dejar de ser responsables pensando mucho en los intereses del país por encima de nuestro espacio político”, expresó Litza. “Por eso, vamos a tener un perfil más opositor brindándole las propuestas que precise nuestro electorado en 2017”, disparó.



Condiciones para incorporarse al massismo. La diputada sostuvo que “el FR es un espacio plural” que estará “abierto a todos los que tengan una visión hacia adelante, con la mirada en el futuro cuyo eje esté puesto en fomentar políticas de producción y la lucha contra la inseguridad”.



“Todos los que quieran venir, bienvenidos sean, siempre y cuando tengan las mochilas livianas; es decir, que no hayan tenido un paso dudoso por la gestión ni que estén procesados por la Justicia. Una mochila liviana como la de Sergio Massa que no tiene ninguna denuncia por corrupción”, concluyó.



Walter Sosa