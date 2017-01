ESTA MA脩ANA

Lomas de Zamora: Corte y protesta en Camino Negro

Fotos: Twitter

Decenas de vecinos se apostaron en la arteria, altura Itat铆. Cortan las dos manos de Camino Negro, motivo por el que es imposible circular por Puente La Noria. Reclaman servicios.

Vecinos de Lomas de Zamora cortan Camino Negro, en la intersecci贸n con Canad谩, a la altura del barrio Villa Itat铆 de Ingeniero Budge. La protesta comenz贸 bien temprano y gener贸 complicaciones porque se apostaron en ambas manos de la arteria, impidiendo el paso de veh铆culos.



Reclaman agua. Frente a las altas temperaturas que se registran desde hace d铆as y tras las Fiestas, tomaron la decisi贸n de llevar el reclamo a las calles para intentar obtener una respuesta de las autoridades. Denuncian que desde hace un mes no tienen agua en la zona y advierten que los problemas comenzaron por una obra de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).







Ana Mar铆a es una de las vecinas que se ve afectada. 鈥淣o tenemos agua nosotros ni la UPA (Unidad de Pronta Atenci贸n)鈥, explic贸, al tiempo que se帽al贸 que personal de AySA se acerc贸 a la zona pero no brind贸 ning煤n tipo de soluci贸n. 鈥淰inieron a ver el ca帽o y dijeron que no hab铆a presi贸n pero no nos dieron soluciones鈥, coment贸.



鈥淎ySA nos manda un cami贸n de agua dos veces por d铆a. Estamos sin agua. Queremos una soluci贸n ya鈥, reclam贸 la mujer, que precis贸 que hay personas grandes y chicos que necesitan agua; sobre todo, teniendo en cuenta que la temperatura lleg贸 a superar los 40 grados de t茅rmica el fin de semana.







Cortan ambas manos de Camino de Cintura, a metros de Puente La Noria, motivo por el cual esa v铆a que une Capital Federal con Provincia no se puede utilizar. Advirtieron que no levantar谩n la protesta en el corto plazo. 鈥淣os vamos a quedar hasta 煤ltima hora y si no tenemos respuesta, ma帽ana vamos a volver a estar y pasado (el jueves) tambi茅n. Vamos a quedarnos ac谩 hasta tener una soluci贸n鈥, advirtieron.



MDA de la Redacci贸n de Info Regi贸n