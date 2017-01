Desde AySA precisaron que “la solución llegará en un año”

RECLAMO EN LOMAS

Desde AySA precisaron que “la solución definitiva llegará en un año”.

Lo aseguró la Jefe de Distrito de Área de AySA, Patricia Dedionigi, quien dialogó con los vecinos que cortaban este martes Camino Negro por falta de agua. Dijo, además, que evaluaban hacer “un empalme” para paliar la situación del barrio. El comunicado de la empresa.

Decenas de vecinos cortaban este martes Camino Negro, a la altura de la calle Canadá, porque desde hace un mes no tienen agua. Reclamaron soluciones y desde Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) aseguraron que se normalizará el servicio en un año.



“Tiene redes que están en servicio pero no están habilitadas”, aseguró la Jefe de Distrito de Área de AySA, Patricia Dedionigi, quien se acercó este mediodía al corte para dialogar con los vecinos. “La solución definitiva a la problemática de falta de presión va a venir aproximadamente en un año porque tiene que ver con obras que ya se están encarando, una obra grande”, apuntó.



Señaló, en ese sentido, que “cuando (la obra) esté habilitada, va a permitir que se regularice la situación”. Vecinos preguntaron cuándo va a ser y la respuesta fue: “De aquí a un año aproximadamente”.



De todos modos, la representante de AySA sostuvo que para “paliar la situación” se va a realizar “un empalme”, que funcionará “como un refuerzo”. “Les va a permitir tener agua”, apuntó la mujer.



“Estamos analizando, con la gerencia técnica de AySA, por donde hacerlo”, dijo, y planteó como opciones realizarlo por las calles Bermejo o Estados Unidos.



En tanto, desde el foro Hídrico de Lomas de Zamora señalaron a Info Región que el director de Desarrollo de la Comunidad de AySA, Rodolfo Rojas, aclaró que “no se rompió ningún caño”, respondiendo a la denuncia de los vecinos, quienes advertían sobre un error de trabajadores en el marco de una obra actual. “El agua que la gente ve brotar es de extracción de agua necesaria para poder hacer la obra, pero es agua contaminada”, les dijo.



Comunicado. A raíz de la protesta de vecinos, desde AySA emitieron esta tarde un comunicado en que el indicaron que “el tendido de redes de agua potable en el barrio Gabriel Miró, se encuentra comprendida dentro de una obra del Plan ‘Agua + Trabajo’ que aún no se encuentra habilitada”.



“La solución prevista por la empresa para que este barrio reciba el servicio que merece y sus habitantes puedan ser incorporados como usuarios de AySA, consiste en la obra ‘Refuerzo Capital Fiorito’ que llevará agua potable desde la Estación Elevadora Floresta, de Capital Federal. Dicha obra, se inició en febrero de 2016 y se estima que estará finalizada entre julio y agosto del presente año”, aseguraron.



Agregaron que “mientras tanto, y en forma solidaria, AySA abastece al barrio de 30.000 litros diarios de agua potable mediante camiones cisterna”.



MDA y HPF de la Redacción de Info Región