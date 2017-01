NACIONAL B

Brown de Adrogué pone primera

El portero recibió 26 tantos en el certamen.

El Tricolor comenzará hoy con la pretemporada, en las instalaciones del Lorenzo Arandilla, de cara a lo que será la segunda parte del campeonato. Martín Ríos calificó este tramo del año como "fundamental" para lo que se viene. “Será importante arrancar de buena manera”, expresó, en diálogo con Info Región.

Brown de Adrogué vive los días previos al regreso a los trabajos de pretemporada, la cual comenzará hoy y en los que buscará formar las bases del equipo que intentará sostener la categoría durante la parte final del certamen del Nacional B.



En ese sentido, Martín Ríos mencionó el presente que atraviesan los jugadores del Tricolor: “Estamos por arrancar una nueva etapa, en los días finales de descanso porque sabemos que lo que se viene será duro, tanto para nosotros como para el resto de los equipos de la categoría”.



"Los trabajos son fundamentales, los seis meses se avecinan como claves para todos y estamos en una situación complicada por el hecho de que hay que sumar, con la certeza de que cada partido es una final. La preparación es para generar una mentalidad positiva, y tenemos la obligación de seguir en la categoría, así que no nos vamos a mover de esa idea”, comentó, en diálogo con Info Región.



El torneo



El Tricolor afrontará la segunda parte del certamen del Nacional B, en el que actualmente se ubica en el 12º lugar con 25 unidades, luego de haber realizado un buen cierre de año, gracias a los siete puntos que obtuvo sobre los nueve posibles en los últimos tres partidos que dieron paso al descanso.



En consecuencia, Ríos puntualizó sobre lo que se aproxima: “Siempre las segundas partes son más complicadas, lo importante será arrancar bien, porque te da la posibilidad de acomodarte rápido, pero no hay que adelantarse porque aún tenemos la pretemporada en el medio”.



“Se han ido compañeros importantes y sé que el club está buscando nuevos jugadores, por lo que cuando nos juntemos todos sabremos el objetivo principal, aunque imagino que no estará muy lejos del que teníamos el torneo pasado”, resaltó el ex Estudiantes de Buenos Aires.



Inicio en duda



Al igual que en el resto de las instituciones del fútbol argentino, en los de Adrogué se mantiene la falta de definiciones sobre el futuro cercano para el plantel, debido a que las deudas que la AFA tiene con los clubes pone en peligro el reinicio de la actividad.



El experimentado portero señaló: “Se vive con incertidumbre, porque íbamos a arrancar en una fecha (ayer) y ahora nos avisan que será el 4 (hoy). Todo se da porque no se sabe si empezar y viajar a la parte más dura de los trabajos, así que hay indefiniciones que nos perjudican”.



“No nos informaron nada sobre el traslado hacia Villa Gesell, simplemente me comuniqué con el capitán (Facundo Lemmo), quien me avisó el retraso del comienzo de los trabajos”, explicó el jugador con pasado en Huracán.



Cambios



En los últimos tres encuentros del semestre, que le dio resultados positivos a Brown, Pablo Vico modificó el esquema de juego, con un planteo que incluía tres mediocampistas centrales, para darle mayor equilibrio al equipo.



Con respecto a la búsqueda del entrenador, el arquero comentó: “Es bueno tener propuestas adicionales a la idea del cuerpo técnico. No es que no lo veníamos trabajando, sino que no se implementaba en ningún partido, porque hay una ideología, pero esta posibilidad sirvió para tener control en la zona de volantes y estar más cerrados”.



“Es un juego en el que buscamos quitarle vértigo al partido, a diferencia de lo que hacíamos antes, cuando queríamos el ida y vuelta constante, por lo que los rivales contaban con la chance de encontrarnos mal parados en el fondo”, concluyó Ríos, en charla con este medio.



GR de la redacción de Info Región.