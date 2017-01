DEBATE PARA 2017

Reclaman mayor equidad en la distribución de recursos en la Provincia

Lo afirmó la senadora massista Malena Baro, quien planteó a Info Región la necesidad de “adecuar el Coeficiente Único de Distribución a los cambios que evidenció la Provincia”. Instó a “perfeccionar la fórmula” que se emplea para determinar la coparticipación por municipio y señaló que los datos para calcularlo “hoy son retrógrados”.

Tras la extensa discusión del Presupuesto bonaerense en la Legislatura, desde el bloque del massismo en la Cámara alta advierten un pendiente que puede ser parte de la agenda de trabajo legislativa para este 2017 que recién arranca: la necesidad de actualizar y corregir el cálculo del Coeficiente Único de Distribución (CUD), que determina el porcentaje de coparticipación que recibe cada uno de los 135 municipios de la Provincia.



“Es la gran materia pendiente que tenemos. Así como en los sucesivos presupuestos hemos planteado la necesidad de revisar la subsistencia del fondo del conurbano y en este sentido empezó a avanzar la Provincia, y así como se logró la restitución del dinero cedido por el conjunto de las provincias para financiar el déficit de los sistemas previsionales”, apunta la senadora, que es titular de la Comisión de Presupuesto e Impuestos.



No obstante, aseguró que actualizar el CUD requiere “un estudio individual, muy minucioso, no en el marco de un Presupuesto, porque el análisis es muy complejo”. “Va a ser muy difícil encontrar un coeficiente único representativo de una Provincia con 135 municipios muy diferentes. Porque no es lo mismo el conurbano que el interior”, señaló.



En la actualidad, para calcular el CUD se tiene en cuenta a la población, por lo que, por lo general, se ven beneficiados los municipios más grandes, los que cuentan con mayor densidad poblacional.



Además, Baro señaló que los datos que se relevan para calcularlo son “retrógrados”, como por ejemplo el que tiene en cuenta la “capacidad contributiva” de los distritos ya que, a mayor recaudación, menos coparticipación, algo que, según la senadora, “debería darse a la inversa”.



“No está bien que se castigue la mayor recaudación. Actualmente, a más capacidad contributiva de cada municipio se supone menos la necesidad de la Provincia, situación que, por el contrario debería ser premiada”, consideró.



El caso de la salud es similar. También se adjudica más coparticipación a los municipios que informan mayor cantidad de pacientes atendidos. “Parece que se estuviera premiando la enfermedad por sobre la prevención. Me parece que dentro del coeficiente hay mucho para cambiar. Es necesario pensar en un coeficiente representativo y totalmente nuevo”, consideró a Info Región.



El de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), según la legisladora, destina el mayor porcentaje al Conurbano. “Es cierto que es donde más necesidades hay, pero eso no quiere decir que el interior no tenga que tener una participación equitativa porque se trata de ingresos que aportan todos los bonaerenses”, reflexionó.



Si bien Baro tiene presentado un proyecto en el que plantea la necesidad de “adecuar el actual CUD o perfeccionar la fórmula que hoy se utiliza”, señala que “lo ideal y necesario para los cambios que ha evidenciado la Provincia en todos estos años es sentarse a estudiar minuciosamente un nuevo CUD más equitativo”. “Ese es un trabajo científico que se tiene que dar en la Provincia de mucha prueba y error, y estudio y análisis”, advirtió.



