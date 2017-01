HANDBALL MASCULINO

Con Pizarro, los Gladiadores viajaron a España

Los Gladiadores disputarán un torneo en España, previo al Mundial de Francia. (Foto: CAH).

El seleccionado argentino emprendió viaje ayer hacia Irún, ciudad en la que disputará un cuadrangular ante el local, Polonia y Qatar, de cara al Mundial de Francia.

El seleccionado argentino de handball masculino viajó ayer hacia España, precisamente a la ciudad de Irún, lugar en el que disputarán un cuadrangular ante el local, Polonia y Qatar, en el marco de la preparación para el Mundial de Francia.



Federico Pizarro, jugador que tuvo un paso por SEDALO de Lanús y actualmente se desempeña en UNLU, forma parte del plantel de 18 jugadores, de los cuales quedarán 16 para afrontar el torneo más importante del año para el balónmano.



El torneo



El plantel partió ayer desde el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, a las 16:40 en vuelo de la empresa holandesa KLM rumbo a Biarritz, con escala en Amsterdam, para luego llegar a Irún, donde se llevará a cabo el cuadrangular en tierras españolas.



El Pabellón Municipal Artaleku será el escenario del XXXII Torneo Internacional de España, certamen que Argentina ya jugó en 2008 en Ciudad Real, en 2009 en Algeciras y en 2012 en Lanzarote.



El evento contará con la participación de España (no clasificó a los Juegos Olímpicos de Río de Janiero 2016, pero fue campeón del mundo en 2013 y es el actual subcampeón de Europa), Polonia (cuarta en los últimos JJ.OO y tercera en el Mundial de Qatar 2015), Qatar (actual subcampeón mundial) y los Gladiadores.



El conjunto nacional se medirá el viernes, a partir de las 13, frente a Qatar, mientras que el sábado lo hará, a las 14, ante España. Asimismo, el domingo cerrará su actuación, desde las 7, con Polonia.



El regreso



Una de las gratas noticias que recibió el entrenador del equipo argentino, Eduardo Gallardo, es que podrá contar con Diego Simonet, la máxima figura de este plantel, para afrontar la copa del mundo.



En ese sentido, el central mencionó: “Vuelvo a jugar en la selección, porque siempre estuve. Nunca me fui. Estoy contento y con muchas ganas. Sé que tengo que volver a mi nivel, algo que cuesta de una lesión tan fuerte como la que tuve.



El jugador de Montpellier, uno de los equipos más fuertes del handball francés, expresó: “La Selección me va a ayudar a ganar más minutos en cancha y confianza. Ahora necesito volver a tener tiempo de juego, recuperar el ritmo y velocidad”.



El Chino se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha el 19 de marzo de 2016, jugando para su club contra el Flensburg, de Alemania, por los octavos de final de la Champions League, por lo cual se perdió el Panamericano de Buenos Aires, en Tecnópolis, y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.



“Lo único que pensé durante siete meses era en volver y jugar bien. Después, obviamente, regresar a la selección, porque perderme el Panamericano en casa y los Juegos fue muy frustrante. Jugar en la selección era lo que más ansiaba”, comentó.



Desde el Mundial de Suecia 2011, donde Argentina consiguió resultados históricos (finalizó en el 12° puesto), como la victoria ante el local y candidato al título, y dio el gran golpe de escena, que los Gladiadores no van a los torneos internacionales solo como invitados.



“El objetivo es pasar de ronda. Sabemos que va a ser complicado, pero es el objetivo de mínima que nos pusimos. Nos tocó una zona complicada, pero un batacazo podemos dar”, explicó Simonet.



Sin embargo, el Chino sueña a lo grande y mencionó sonriente: “Sería lindo jugar octavos o cuartos de final en Montpellier, porque sé que seríamos locales. Buscamos siempre algo más”.



“Tenemos que continuar demostrando lo que somos como equipo, repetir lo que conseguimos a lo largo de estos años, y seguir entrando en la historia”, concluyó.