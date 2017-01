SIN DEVOLUCIÓN DEL IVA

Asociaciones de consumidores advierten que bajará el consumo

Desde ADDUC y Consumidores Libres consideraron que la quita de la devolución del 5% del IVA afectará negativamente al consumo interno.

Lo vaticinaron al cuestionar la decisión de no extender la devolución del 5% del IVA en las compras con tarjeta de débito. “Habrá una baja más pronunciada que en 2016”, estimaron.

La decisión de no extender la norma que regía desde 2001 fue una de las primeras medidas del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Asociaciones de consumidores criticaron esta discontinuidad y evaluaron que “acentuará el proceso recesivo” en el consumo interno.



“Claramente es una decisión que va a afectar el consumo, que ya de por sí es bastante bajo. La caída en el consumo fue muy fuerte el año pasado, y con esta limitación habrá un menor consumo, inclusive”, sostuvo el titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, en diálogo con Info Región.



El fundador de la ONG Consumidores Libres, Héctor Polino, calificó a la resolución del gobierno nacional como “un paso atrás en materia de compras de los trabajadores”. “No estamos para nada de acuerdo con esta situación. Si bien la devolución no era muy significativa (por compras, hasta 1000 pesos; y en reintegro mensual, era de hasta 300 pesos) es preferible a nada”, resaltó el referente de consumidores.



El impacto social. Según Bassano, esta restricción generará mayores complicaciones en cuanto al mercado interno y estima que, de acuerdo a informes que tiene ADDUC, “de acá al 2018 habrá una baja en el consumo más pronunciada que la que se vino dando en 2016”. “El nivel de consumo se verá afectado seriamente porque el 70% de la población está perjudicado”, subrayó.



Por su parte, Polino aseguró que el no extender la devolución del IVA se generará “un retroceso desde el punto de vista de los intereses del consumidor, sobre todo de los sectores sociales de menores ingresos, especialmente de los jubilados que perciben el haber mínimo”.



Si bien reconoció que el impacto en la oferta y demanda no será muy fuerte, el fundador de Consumidores Libres explicó que si “se acentuará el proceso recesivo”. “La misma proporción de dinero que antes era volcado al consumo, ahora queda para el Estado. Y quedarán afectados los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados que perciben el haber mínimo, los trabajadores dentro del mercado informal, y la clase media-media y media-baja”, concluyó Polino.



La defensa del Gobierno. Dujovne defendió la quita de la devolución del 5% del IVA, tras 15 años, al advertir que "la medida tenía un elevado costo fiscal y no cumplía su propósito de desalentar el uso de efectivo".



Consideró, en este marco, que "se beneficiaba a un solo sector de la sociedad que no lo necesita". “Era un subsidio a los usuarios (...) y no era el más eficiente en términos de equidad”, valoró.



