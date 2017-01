PROTESTA

Vecinos cortaron Camino Negro por falta de agua

Vecinos advierten que volverán a cortar hoy Camino Negro "si no hay novedades".

“Sin agua no se puede vivir”. Así lo enfatizaron a Info Región vecinos de barrios circundantes a Puente La Noria que desde hace dos meses que no tienen agua. “Nos mandan un camión de AySA para cuatro cuadras en un total de 20 manzanas afectadas”, explicaron.

Decenas de vecinos cortaron ayer Camino Negro en reclamo de que les restablezcan el servicio de agua que tienen cortado desde hace dos meses.



“Desde hace dos meses que no tenemos agua. Hasta ahora nos mandan un camión de AySA para cuatro cuadras en un total de 20 manzanas afectadas”, precisó Marianela, vecina del lugar a este medio.



“Hay muchos nenes chiquitos y personas con discapacidad en el barrio que necesitan del agua porque es insostenible poder vivir así, nadie nos escucha. Sin agua es imposible vivir”, subrayó.



En este sentido, comentó que están esperando para reunirse con personal de Aysa para ver qué noticias tienen. Sin embargo, anticipó que hasta que no esté "todo arreglado” no van a cesar con el reclamo. "La otra que nos queda es comprar el agua pero no tenemos tanta plata para comprar todos los días", advirtió.



La situación recrudece teniendo en cuenta que en los últimos días hubo temperaturas que alcanzaron los 40 grados de sensación térmica, con las fiestas de por medio, situación que complica aún más el panorama por la falta de hidratación.



“Queremos que vengan y nos arreglen el problema, no vamos a permitir que sigan entrando camiones y que sigan postergando la situación. Si no hay novedades mañana (por hoy) a las 4 de la mañana nos volvemos a juntar”, completó.



HPF de la Redacción de Info Región.