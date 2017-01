PRIMERA DIVISIÓN

Temperley vuelve al trabajo en el Alfredo Beranger

Gustavo Álvarez continuará al mando de Temperley. (Fotos: prensa Temperley).

El plantel del Celeste volverá a los entrenamientos mañana, a partir de las 8:30, en las instalaciones de su estadio, en donde comenzará con la preparación de cara a lo que será el segundo tramo del campeonato, en el que intentará mantener la categoría.

Temperley comenzará mañana, desde las 8:30, con su pretemporada de cara a lo que será la segunda parte del campeonato de Primera División, en el que el Celeste intentará salir de la zona de descenso y mantener su cupo en la máxima categoría del fútbol argentino.



El escenario del regreso al trabajo será el estadio Alfredo Beranger, en donde los jugadores aprovecharán las instalaciones para ponerse a punto. El plantel se entrenará durante toda la pretemporada allí, teniendo en cuenta que se suspendió el viaje a Tandil, debido a la deuda que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) mantiene con el club.



Altas y bajas



Hasta el momento, el Gasolero transita un mercado de pases con poco movimiento, como consecuencia de que no realizó incorporaciones, mientras que tampoco sufrió desvinculaciones, más allá de las versiones que indicaban una posible salida de Adrián Arregui al Junior de Baranquilla (Colombia), que finalmente no se llevará a cabo.



No obstante, el director técnico de Temperley, Gustavo Álvarez, pretende mantener el plantel y usar las dos incorporaciones que se pueden hacer en este mercado de pases, como para reforzar el equipo y afrontar lo que se viene.



“Hablo permanentemente con los dirigentes y ellos saben mi intención de sumar refuerzos, hay algunos nombres que nos interesan y se trabaja allí. A pesar de ello, entiendo y vivo a diario las complicaciones que tiene un club como Temperley con este presente del fútbol argentino”, mencionó el entrenador, en diálogo con Info Región.



En relación a lo que se buscará en los trabajos con el equipo, el ex coordinador de fútbol juvenil expresó: “Evolucionamos defensivamente, así que resta mejorar los otros dos aspectos del juego, cómo manejamos la pelota y qué manera hacemos que esa posesión se transforme en situaciones de peligro”.



“Se está trabajando por los refuerzos, además de algunos jugadores que aún no confirmaron su futuro, como por ejemplo el caso de Gonzalo Ríos, a quien se le vence el préstamo (llegó desde Boca Unidos de Corrientes), así que es una situación a solucionar porque deseo que siga”.



Sigue su curso



A pesar de lo expresado por el presidente Alberto Lecchi sobre la suspensión de la pretemporada a realizar en Tandil por la falta de pago en la deuda que AFA tiene con el club, el entrenador se mostró al margen de la situación.



“No tengo información sobre una posible cancelación de los trabajos a realizar en las sierras, así que, hasta el momento, tengo entendido que todo se daría tal como lo planificamos”, concluyó Álvarez, en charla con este medio.



SC de la redacción de Info Región.

* Nota correspondiente a la publicación del día 03 de Enero de 2017