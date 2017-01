DIFERENCIAS

El GEN de Avellaneda rompe con Stolbizer por su acuerdo con el massismo

La mayoría de los dirigentes del espacio ya se encontraban dentro de Cambiemos al responder a Gerardo Milman, pero el acercamiento de la diputada nacional con Massa terminó de alejarlos. “No tenemos nada que hacer con un sector del peronismo que fue parte del kirchnerismo”, recalcó el concejal Rubén Conde.

El concejal del GEN de Avellaneda, Rubén Conde, ratificó su pertenencia a Cambiemos y confirmó que gran parte del espacio a nivel local ya no responde a la diputada nacional Margarita Stolbizer, tras la agenda en común que la legisladora lanzó con Sergio Massa y que se replicaría en un acuerdo electoral.



El acercamiento del GEN local al macrismo se dio con la llegada de Gerardo Milman (ex candidato a intendente) al Gobierno nacional como Secretario de Seguridad Interior, y la alianza de Stolbizer con el líder del Frente Renovador terminó de separar las aguas.



“Creemos que no tenemos nada que hacer con un sector del peronismo que fue parte de los 12 años que tanto criticamos. Por lo tanto, ahí no vamos a estar participando y sí en el armado de Cambiemos”, sostuvo Conde en diálogo con Info Región.



Aclaró que no se trata de todo el GEN de Avellaneda ya que “hay un sector que se va a quedar ahí con Stolbizer” pero recalcó que junto a Milman, el ex concejal Damián Paz y otros sectores juveniles ya forman parte de Cambiemos. “Tomamos una decisión hace un tiempo y de hecho participamos de todos los timbreos desde los últimos cuatro meses. Tenemos posiciones comunes dentro del Concejo”, marcó el edil.



Separación. En ese marco, el concejal manifestó que tiene “un gran respeto” por Stolbizer pero además de repudiar el acercamiento a Massa, consideró que “es un momento para estar apoyando un proceso, especialmente el que se viene dando en la provincia de Buenos Aires junto a la gobernadora María Eugenia Vidal”.



Recordó que por el lado de Milman “ya tuvo una alejamiento y, de hecho, forma parte de los organismos del PRO de la provincia de Buenos Aires”.



Cambio. Adelantó, por último, que en los primeros días de febrero su bloque unipersonal en el Concejo Deliberante dejará de llamarse GEN y “ya sería Cambiemos”.



“Estamos viendo la idea de trabajar en un interbloque, pero estamos dialogando con todos los sectores para tener más posiciones comunes dentro del recinto”, completó.



Pablo Rojas

* Nota correspondiente a la publicación del día 03 de Enero de 2017