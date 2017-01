CRUCE

García sobre la Mesa Cambiemos de Avellaneda: “La gente no votó eso”

"A mí no me representa ni Cacho Álvarez ni Gladys González", enfatizó Daniel García.

El concejal cuestionó que los referentes de ese espacio “se resisten a las internas partidarias”. Cargó principalmente contra Gladys González y “Cacho” Álvarez.

El concejal de Avellaneda por el PRO Línea Fundadora, Daniel García, se diferenció de la Mesa Cambiemos local lanzada el mes pasado entre el espacio que conduce la diputada nacional Gladys González, el radicalismo, el GEN y el Partido FE, que tiene como presidente a nivel local al ex intendente Baldomero “Cacho” Álvarez de Olivera.



“Nosotros creamos el PRO en Avellaneda y somos una línea diferente, que no vamos a integrar eso que no es lo que corresponde dentro de Cambiemos, porque a mí no me representa ni Cacho Álvarez ni Gladys González. Tampoco voy a hacer una sociedad política con ninguno de los dos”, aseveró García en diálogo con Info Región y disparó que “ella bordea con la corrupción y el otro es la vieja política”.



Elecciones 2017. En ese sentido, recalcó que “el que quiera un partido abierto lo tiene que aceptar, pero si buscan un partido cerrado donde no haya internas partidarias porque saben que ellos son lo que la gente no votó, es otra cosa”.



“Si se resisten a las internas partidarias y a las PASO es porque no están confiados en que puedan hacer una buena elección porque la gente no los votó”, afirmó García y luego añadió: “Creo que en este tipo de casos sería algo muy transparente y democrático que haya varias listas, o dos por lo menos dentro de este frente, donde veamos qué es lo que elige la gente”.



“Vamos a presentarnos donde tengamos que presentarnos para tener la posibilidad de participar y demostrar qué es lo que la gente quiere. Yo me adapto a las reglas, no tengo ningún problema, y si la gente no nos elige listo, pero la gente nos va a elegir a nosotros” confió García y sentenció: “Nuestro espacio ya está legalizado desde hace 12 años como PRO, y lo del otro lado es solamente oportunismo”.



