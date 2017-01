FACUNDO MOYANO ESTABA EN EL ACTO

Dos heridos de bala en la presentación del director técnico de Alvarado

Dos heridos de bala en la presentación del director técnico de Alvarado. Facundo Moyano estaba en el acto.

La presentación de Gustavo Noto como nuevo entrenador del club marplatense terminó con una pelea entre barras que dejó como saldo dos heridos. En el evento se encontraba el diputado nacional y vicepresidente de la entidad, Facundo Moyano.

El primer herido fue identificado como César Córdoba, de 39 años, y fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos, donde está estable y se recupera.



El segundo se dio a conocer alrededor de las 23, unas cuatro horas después de que se desencadenaran los acontecimientos, cuando un individuo llamado Federico Huergo fue a una clínica privada para atenderse de una herida en el hombro.



Esta persona es “del club” y habría querido intervenir cuando Córdoba extrajo un arma de fuego. Fue entonces cuando resultó baleado.



El hecho. El hecho ocurrió alrededor de las 19, cuando el flamante entrenador y los directivos daban entrevistas a los periodistas en el hall de entrada de la institución, situada en la intersección de la avenida Jara y Peña, y obedeció a un enfrentamiento entre dos facciones de la barra brava del Torito.



En ese momento, un hombre ingresó y comenzó a proferir amenazas hacia otras personas que estaban en la presentación del flamante entrenador que supo dirigir a Unión de Mar del Plata durante su fugaz paso por la B Nacional.



La respuesta fue inmediata: un disparo de arma de fuego lanzado desde el interior de la sede impactó en el hombre, quien cayó al piso.



El herido fue cargado rápidamente en un auto particular y trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos.



Córdoba forma parte de la barra brava del club marplatense y mantiene un enfrentamiento con los actuales dirigentes de la entidad, entre ellos Facundo Moyano, quien no sufrió ninguna consecuencia durante el enfrentamiento.



Por su parte Huergo ingresó poco antes de la medianoche en la clínica Colón con una herida de arma de fuego en el hombro derecho y aseguró haber estado en el club Alvarado durante el enfrentamiento en que fue baleado, por lo que ahora la policía local intenta dilucidar lo que ocurrió.



Reclamo de Moyano. “Por menos que esto yo me fui del club en 2013. Ganaron los delincuentes que querían que los dirigentes se fueran, y lo van a lograr”, le indicó Facundo Moyano al diario marplatense La Capital poco después del enfrentamiento.



En tanto, a través de su cuenta de Twitter reclamó que “las autoridades pertinentes garanticen la seguridad de los dirigentes que son víctimas de estos delincuentes que ensucian el fútbol”.