ENTREVISTA

Eduardo Blanco: “Las fábulas son y serán eternas”

Creció en Temperley, donde descubrió su pasión por la literatura. Hoy comparte con los más chicos ese universo mientras reparte su tiempo en la actuación y el canto. Un artista completo con una mirada universal de las expresiones culturales.

El docente y escritor Eduardo Blanco es oriundo de Lomas de Zamora, ganador del premio Hugo y responsable de adaptar los mitos griegos para niños en la reconocida edición “Mis primeros clásicos de la mitología nacional”. A través de estos textos busca llevar las grandes historias y sus temas a los más chicos, siempre con un costado ameno y didáctico.



En esta entrevista con Info Región el también actor y cantante cuenta quiénes fueron los autores que lo influenciaron y describe el desafío de la adaptación de relatos antiguos para niños en estos tiempos.



-¿Cómo comenzó su vocación por la literatura?



-Me crié en Temperley y viví allí hasta mis treinta y pocos años, pero, aunque desde hace quince años vivo en Capital , tengo -como dice Eladia Blázquez- el corazón mirando al sur. Leer libros y cómics fue algo que apareció en mi vida desde muy chico, allí en el sur; la posibilidad de viajar a través de las historias de los grandes creadores me atrapó desde temprano.



-¿Cuáles fueron los autores que lo influenciaron en la infancia y también en su vida adulta?



-Los libros de la infancia vinieron de la mano de la escuela, pero luego, a la hora de leer por mi cuenta, mis padres encontraron en la colección "Robin Hood" el catálogo perfecto para proveerme de textos. Sin embargo, el primer autor que me marcó fue Edgar Allan Poe con sus "Relatos extraordinarios". Por muchos años, "Ligeia" fue mi cuento favorito; curiosamente nunca lo di en clase a mis alumnos, un tema para revisar (risas). Después llegó a mis manos "Drácula" y me voló la cabeza. Como a todo chico, la literatura fantástica me hechizó. Ya en la adolescencia, llegaron dos autores fundamentales: Julio Cortázar, a quien seguí mucho aunque terminó agotándome y el inacabable Borges; puedo leer textos suyos infinitamente, tal como a él le gustaba fantasear con el tema de la eternidad. Con el tiempo y mi carrera en Letras descubrí muchísimos autores, pero mencionaré a los imprescindibles: Honoré de Balzac, Gustave Flaubert -los grandes novelistas del Siglo XIX- y más acá, Carlos Fuentes, Manuel Puig y Osvaldo Soriano.



-¿Por qué decidió llevar los grandes mitos a los más chicos?



-Surgió a partir de mi trabajo como coordinador editorial en una agencia de comunicaciones, donde diseñamos publicaciones periódicas coleccionables que se distribuyen a través de matutinos de alcance nacional. Allí se nos ocurrió una colección sobre Mitología Universal dirigida a un público infantil. El trabajo no fue menor ya que tuve que investigar mucho y luego, adecuar el lenguaje y ciertos aspectos crudos de los textos originales como el incesto y los asesinatos familiares, sin por eso tergiversar los originales. Sin ir demasiado lejos, la empresa Disney hizo de "Hércules" una película entretenida, pero totalmente apartada del mito, y como eso me molesta bastante, me propuse no traicionar aquellas historias que no por nada siguen vigentes hasta nuestros días. Afortunadamente la publicación fue un éxito y casualmente descubrí por qué. Un día, un conocido me dice: `A mi hijo le encanta leerlos, porque por la forma como están escritos, siente que alguien se los cuenta alguien en voz alta´. Justamente, algunos de los recursos fueron la incorporación de preguntas retóricas y frases exclamativas que lograban ese efecto y que tienen mucho que ver con mi tarea docente, donde despliego ciertos truquitos de actor, buscando permanentemente sostener la atención del auditorio.



¿Cuáles son sus proyectos en el corto plazo?



-Hace poco más de un año me propusieron escribir versiones nuevas de los clásicos de Esopo. Las fábulas son y serán eternas, aunque muchas de ellas tienen un contenido poco adecuado para niños, tal como entendemos hoy que debemos educar a los más chicos. Si bien la muerte es un concepto que desde la infancia se debe conocer para internalizar la idea de pérdida, otros tales como el suicidio no son adecuados según el psicoanálisis actual. Para este año se viene otro desafío: acercar al gran público infantil una selección de cuentos clásicos adaptados para su mejor comprensión pero siempre siguiendo la premisa que me guía en esta tarea: no traicionar el espíritu de los textos originales.



-¿Y el teatro?



-Bueno, además de mi profesión docente y mis incursiones en la literatura, es una parte muy importante de mi vida el teatro. A través de la actuación, el canto y la autoría me expreso arriba de un escenario siempre que puedo. En breve estrenaré un espectáculo musical llamado "Tangos etílicos", en el teatro La Revuelta, ubicado en Boedo -barrio tanguero por excelencia- en la mítica esquina de San Juan y Boedo.